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شركة التكافل الدولية تنال شهادة أفضل بيئة عمل للعام الثاني على التوالي

12/28/2023 2:26:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 18:27

للعام الثاني على التوالي أعلنت هيئة Great Place To Work®
نيل شركة التكافل الدولية على شهادة "أفضل بيئة عمل 2023" ، وذلك بعد تقييم شامل ومستقل أجرته هيئة Great Place To Work® الشرق الأوسط، حيث تستند هذه الشهادة المرموقة على آراء خاصة من الموظفين مباشرة من خلال استبيان شامل يهدف إلى قياس مؤشر تجربة الموظفين للعمل في الشركة.

وتُعدّ هيئة Great Place To Work® جهة عالمية متخصّصة في تقييم ثقافات وبيئات العمل المتميزة بموثوقيتها وأدائها. من خلال أدوات التقييم الاستشارية وبرامج الشهادات الحصرية، تحدد Great Place To Work® وتحتفي بأفضل أماكن العمل على مستوى العالم. كما ويزود إطار Great Place To Work® المؤسسات بالمعايير والخبرة اللازمة لتطوير الثقافة المؤسسية وبيئة العمل لتصبح متميزة ومستدامة.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز البارز، صرح عصام الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية ، "يسرنا الإعلان عن نيل شركة التكافل الدولية على شهادة " أفضل بيئة عمل 2023" للسنة الثانية على التوالي. تأتي هذه الشهادة لتعكس التزام الشركة الراسخ في خلق بيئة عمل محفزة ومتميزة ، حيث تشكل هذه البيئة الحاضنة للتمكين والنمو المستمر الركيزة الأساسية التي تُعلي من شأن الشركة للريادة وتحقيق نتائج استثنائية. كما ستواصل الشركة جهودها في تعزيز روح الابتكار وضمان رفاهية الموظفين، والاستثمار في تمكينهم لبلوغ آفاق جديدة من الازدهار. كما و ندرك أن موظفينا هم أساس نجاحنا، فالشكر موصول لفريقنا المتميز لجهودهم الحثيثة في دفع عجلة الانجازات والتطور في الشركة".

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