شركة التكافل الدولية تنال شهادة أفضل بيئة عمل للعام الثاني على التوالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ - 18:27

للعام الثاني على التوالي أعلنت هيئة Great Place To Work®

نيل شركة التكافل الدولية على شهادة "أفضل بيئة عمل 2023" ، وذلك بعد تقييم شامل ومستقل أجرته هيئة Great Place To Work® الشرق الأوسط، حيث تستند هذه الشهادة المرموقة على آراء خاصة من الموظفين مباشرة من خلال استبيان شامل يهدف إلى قياس مؤشر تجربة الموظفين للعمل في الشركة.

وتُعدّ هيئة Great Place To Work® جهة عالمية متخصّصة في تقييم ثقافات وبيئات العمل المتميزة بموثوقيتها وأدائها. من خلال أدوات التقييم الاستشارية وبرامج الشهادات الحصرية، تحدد Great Place To Work® وتحتفي بأفضل أماكن العمل على مستوى العالم. كما ويزود إطار Great Place To Work® المؤسسات بالمعايير والخبرة اللازمة لتطوير الثقافة المؤسسية وبيئة العمل لتصبح متميزة ومستدامة.



وفي تعليقه على هذا الإنجاز البارز، صرح عصام الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية ، "يسرنا الإعلان عن نيل شركة التكافل الدولية على شهادة " أفضل بيئة عمل 2023" للسنة الثانية على التوالي. تأتي هذه الشهادة لتعكس التزام الشركة الراسخ في خلق بيئة عمل محفزة ومتميزة ، حيث تشكل هذه البيئة الحاضنة للتمكين والنمو المستمر الركيزة الأساسية التي تُعلي من شأن الشركة للريادة وتحقيق نتائج استثنائية. كما ستواصل الشركة جهودها في تعزيز روح الابتكار وضمان رفاهية الموظفين، والاستثمار في تمكينهم لبلوغ آفاق جديدة من الازدهار. كما و ندرك أن موظفينا هم أساس نجاحنا، فالشكر موصول لفريقنا المتميز لجهودهم الحثيثة في دفع عجلة الانجازات والتطور في الشركة".