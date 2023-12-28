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انتقادات لمرشحة الرئاسة الأميركية نيكي هايلي بعد تصريحات مبهمة حول العبودية

12/28/2023 2:24:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واجهت المرشحة لانتخابات الرئاسة الأميركية نيكي هايلي التي تعد النجمة الجديدة لليمين، انتقادات شديدة لرفضها ذكر العبودية خلال سؤال حول أسباب الحرب الأهلية في الولايات المتحدة.
وسأل ناخب خلال حديث مع المرشحة لانتخابات 2024 في ولاية نيوهامشير «لماذا اندلعت الحرب الأهلية في الولايات المتحدة؟».
وردت السفيرة السابقة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة «هذا سؤال سهل» قبل أن تسهب في انتقاد إدارة الدولة الأميركية للحريات الفردية في الداخل حينذاك.
وقال محاورها «أجد أنه من الجنون الرد في 2023 على هذا السؤال من دون ذكر العبودية».
وخلال الحرب الأهلية (1861-1865)، أعلن الجنوب الكونفيدرالي استقلاله عن الولايات المتحدة وحارب من أجل الحفاظ على العبودية التي ألغيت في بقية أنحاء البلاد.
وقالت هايلي «ماذا تريد مني أن أقول عن العبودية؟»، ردا على الرجل البالغ من العمر خمسين عاما وبدت في موقف دفاعي. ثم التفتت إلى الجمهور لتقول «السؤال التالي».
وواجهت هايلي سيلا من الانتقادات لهذا الرد الذي بث على كل شاشات التلفزة الأميركية.
وقال الرئيس جو بايدن على منصة إكس في تعليقه على التسجيل «كان الأمر يتعلق بالعبودية».
وسخر المتحدث باسم فريق حملة رون ديسانتيس، أحد منافسي هايلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي يخوضها الرئيس السابق دونالد ترامب أيضا، من ردها، وقال «نيكي هايلي أدخلت نفسها في حالة إرباك كبيرة أثارتها بنفسها».
وعندما سئلت هايلي عن الأمر لاحقا، حاولت التراجع وقالت لمحطة إذاعية محلية «بالطبع كانت الحرب الأهلية مرتبطة بالعبودية، كلنا نعرف ذلك».
ومع ذلك، أعاد العديد من الأشخاص مشاركة تصريحات أدلت بها المرشحة الجمهورية ويعود تاريخها إلى الفترة التي كانت فيها حاكمة لولاية كارولاينا الجنوبية.
ورفضت هايلي حينذاك تغيير العلم الكونفيدرالي لهذه الولاية مع أن الكثيرين يعتبرونه رمزا للعبودية والعنصرية. وغيرت رأيها بعدما أطلق أحد المتطرفين البيض النار في كنيسة في ولايتها، مما أسفر عن مقتل تسعة مصلين أميركيين من أصل أفريقي في 2015.

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