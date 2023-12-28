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السودان تزايد الدعوات إلى تسليح المدنيين مع اتساع نطاق الحرب

12/28/2023 2:24:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتصاعد الدعوات إلى تسليح المدنيين في السودان مع تقدم قوات الدعم السريع في اتجاه الجنوب ويلوح شبح الحرب الأهلية في البلاد بعد ثمانية أشهر من النزاع الدامي على السلطة بين تلك القوات والجيش السوداني.
فبعد أن استولت قوات الدعم السريع على أجزاء كبيرة من ولاية الجزيرة وسيطرت على العاصمة ود مدني، واصلت تقدمها في اتجاه الجنوب وسيطرت على عدة مناطق في ولاية سنار المجاورة.
ويشكو مواطنون سودانيون من انتهاكات ارتكبتها قوات الدعم في مناطق الجزيرة ويخشون تكرارها.
وأطلقت مجموعات تسمي نفسها «المقاومة الشعبية المسلحة» دعوات لتسليح المدنيين في ولايات النيل الأبيض ونهر النيل والقضارف الشمالية وكسلا والبحر الأحمر وهي كلها مناطق خاضعة لسيطرة الجيش.
أما قوات الدعم السريع فتدعو من يشاء من سكان المناطق التي تسيطر عليها الى التطوع لديها لتسليحهم، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو أن يحمي هؤلاء مناطقهم.
وفيما تؤكد مجموعة الأبحاث «سمول ارمز سرفاي» أن كثيرين من السودانيين يملكون سلاحا ناريا، قال محمد الأمين زعيم قائل البجا أمام حشد من ابناء قبيلته في مدينة سواكن بولاية البحر الأحمر مؤخرا «نحن جاهزون لحمل السلاح لدحر» قوات الدعم السريع.
وفي إحدى قرى شرق الجزيرة قال مواطن طلب عدم الإفصاح عن هويته لأسباب أمنية لفرانس برس إن «قوات الدعم السريع تسلح من كل قرية عددا من الشباب باسم حماية قريتهم وتسلمهم بنادق كلاشينكوف وعربة أو أكثر بحسب حجم القرية».
وتثير هذه الدعوات والتحركات مخاوف من توسع دائرة الصراع ومن أن يتحول إلى حرب أهلية.
وقال مسؤول أمني طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث الى الإعلام «هذه خطوات كارثية في بلد أصلا يعاني من انتشار السلاح فكانما تزيد النار حطبا».
وأكد أن «المجموعات التي تحصل على السلاح لا احد يضمن كيف ستستخدمه ولأي اغراض».
من جهته، قال شريف محمد عثمان القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير إن «الموقف الأخلاقي والقيمي هو حث الأطراف على إنهاء الحرب وليس دفع المواطنين إلى المقاومة الشعبية والحشد العسكري ورفع وتيرة القتال لأن هذا يطيل أمد الحرب» التي اسفرت عن مقتل أكثر من 12 الف سوداني ونزوح ما يزيد على 7 ملايين، وفق الأمم المتحدة.
وتفيد احصائية رسمية صدرت في 2018، بأن هناك خمسة ملايين قطعة سلاح في حوزة المدنيين بمختلف مناطق البلاد.
لكن المسؤول الأمني قال لفرانس برس إن هذا الرقم أقل بكثير من الواقع «ولم يتضمن ما بيد الميليشيات المتمردة التي تقاتل الحكومة في دارفور او جنوب كردفان والنيل الأزرق».
في غضون ذلك، زار قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، إثيوبيا غداة زيارته إلى أوغندا، في أول رحلة إلى الخارج منذ اندلاع الحرب منتصف ابريل 2023، على ما أفادت الحكومة الإثيوبية.
وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر منصة إكس «وصول قائد قوات الدعم السريع السودانية الفريق محمد حمدان دقلو إلى أديس أبابا»، مرفقة المنشور بصورة يظهر فيها خارجا من الطائرة وفي استقباله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديميكي ميكونين.
وقد التقى رئيس الحكومة أبيي أحمد الذي أكد على منصة «إكس» أنه أجرى «نقاشا حول (كيفية) ضمان السلام الاستقرار في السودان».
وكتب دقلو على «إكس» أيضا أنه بحث مع المسؤول الإثيوبي «ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الحرب والأزمة التاريخية للسودان وافضل طريقة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني».
وقال مصدر قريب من قوات الدعم السريع لفرانس برس انه «بعد زيارة أوغندا وإثيوبيا، يتوجه حميدتي إلى نيروبي (العاصمة الكينية) لمحاولة الحصول على تأييد الدول أعضاء إيغاد لموقفه، قبل الانتقال إلى جيبوتي للقاء قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان».

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