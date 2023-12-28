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رئيس وزراء العراق ماضون باتجاه إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في البلاد

12/28/2023 2:24:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني امس أن الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في البلاد.
وقال السوداني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز عقب مباحثات في بغداد امس إن «اللقاء تضمن حديثا أكثر تفصيلا يتعلق بوضع التحالف الدولي، خصوصا أن إسبانيا جزء من هذا التحالف».
وأضاف أن «الحكومة العراقية في طور إعادة ترتيب العلاقة مع التحالف الدولي في ظل وجود قوات عراقية متمكنة».
وتابع السوداني أن «الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء وجود قوات التحالف الدولي الذي يضم مستشارين أمنيين يدعمون القوات الأمنية في مجالات التدريب والمشورة والتعاون الاستخباري».
ومضى قائلا «أكدنا أهمية الالتزام بالتفويض القانوني الممنوح من قبل الحكومات العراقية السابقة حول وجود قوات التحالف، والذي يجب أن يكون ضمن إطار الدعم للقوات الأمنية في مجالات التدريب وألا يتجاوز حد القيام بأعمال عسكرية كونها تمثل مساسا بالسيادة العراقية، وهو أمر مرفوض».
وثمن رئيس الوزراء العراقي «دور التحالف وإسبانيا في دعم جهود العراق بمواجهة تنظيم داعش، والتي انتصر فيها العراق».
وتناول اللقاء بين رئيسي الوزراء العراقي والإسباني بحث أهمية العلاقات وتطويرها بين البلدين في ظل وجود مشتركات كثيرة وفرص واعدة للنهوض بها في عدة مجالات، وفق السوداني.
وأوضح أنه «تم الاتفاق على أن نذهب بجدول أعمال خلال عام نؤسس فيه الطريق للوصول إلى إطار للشراكة الاستراتيجية بين العراق وإسبانيا تؤطر عملنا وعلاقاتنا في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية والمجتمعية».
من جانبه، أعرب سانشيز عن «التزام» بلاده بدعم «استقرار وسيادة» العراق، فيما التقى القوات الإسبانية الموجودة في البلد الذي يواجه كذلك تداعيات الحرب بين اسرائيل وحماس في غزة.
وقال سانشيز خلال المؤتمر إن هذا «الالتزام متجسد بوجود القوات الإسبانية في البلاد»، حيث تنشر إسبانيا أكثر من 320 جنديا في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي التي يقوها منذ مايو 2023 الجنرال الإسباني خوسيه أنطونيو أغييرو مارتينيز، والتحالف الدولي لمكافحة الدولة الاسلامية بقيادة واشنطن. وأضاف سانشيز «سوف تدعم بلادي، دائما بطلب من السلطات العراقية، وحدة وسيادة واستقرار العراق».

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