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الحرس الثوري يتراجع طوفان الأقصى عملية فلسطينية بالكامل

12/28/2023 2:24:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن هجوم «طوفان الأقصى»، الذي نفذته حركة «حماس»، هو عملية «فلسطينية بالكامل وليست انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني».
وفيما يعد تراجعا عن تصريحات سابقة للناطق باسم الحرس الثوري قال فيها إن «طوفان الاقصى» كان جزءا من الانتقام لمقتل سليماني، أكد سلامي في تصريحات امس أن «طوفان الأقصى كانت عملية فلسطينية تامة وتم تنفيذها من قبل الفلسطينيين أنفسهم من دون أي دعم خارجي»، مشيرا إلى أن حركتي «حماس» والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين تنتجان السلاح في الداخل.
وشدد على أن «طوفان الأقصى» كانت «رد فعل على 75 عاما من الظلم» وما يتعرض له الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، ولم تكن انتقاما لاغتيال سليمان «فنحن من سينتقم له»، على حد قوله.
وتابع «نحن (الحرس الثوري) منظمة قوية ونعلن عما نفعله ولا نهاب أي عدو».
ويأتي هذا بعد أن نفت «حماس» تصريحات للحرس الثوري الإيراني، بشأن عملية «طوفان الأقصى» ودوافعها.
وكانت وكالة «مهر» الإيرانية قد نقلت عن المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف قوله إن عملية طوفان الأقصى، التي شنتها حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، كانت «أحد الانتقامات» لاغتيال سليماني.
وأضاف «على الإسرائيليين أن يعلموا أن الحرس الثوري يعرف سبب قتل رضى موسوي وسيرد بطريقة مناسبة على ذلك»، وفقا لما ذكره موقع إيران إنترناشيونال.
وسارعت «حماس» إلى نفي صحة ذلك، وشددت على أن العملية كانت بدوافع فلسطينية، في مقدمتها الأخطار التي تهدد المسجد الأقصى.
وقالت الحركة في بيان امس الاول إن ذلك يأتي ردا أيضا على الاحتلال وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

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