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هبسورا كيف تحدد إسرائيل أهدافها بدقة؟

12/28/2023 2:24:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طورت تل أبيب نظام ذكاء اصطناعي يدعى «هبسورا» أو «الإنجيل» أو البشرى باللغة العبرية، ويستخدمه الجيش الإسرائيلي لتحديد أهدافه في قطاع غزة بشكل أسرع وأكثر دقة.
ووفق شهادات مجموعة من العسكريين الإسرائيليين السابقين وآخرين لايزالون في الخدمة فإن الأنظمة المبنية على الذكاء الاصطناعي مثل «هبسورا» تتيح للجيش الإسرائيلي تحديد واستهداف منازل النشطاء الصغار نسبيا في حركة «حماس»، الذين قد يختبئون خلال العمليات العسكرية.
ووصف ضابط سابق، نظام الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي بـ «مصنع الاغتيالات الجماعية» أي أنه «مصنع يقوم بتنفيذ اغتيالات جماعية»، حيث يتم التركيز حسب تعبيره، على الكمية عوضا عن الجودة.
ويقوم نظام «هبسورا» بتحليل كميات ضخمة من البيانات التي عجز عن تحليلها عشرات الآلاف من عملاء المخابرات، بهدف تقديم اقتراحات تسهم في تحديد أهداف الجيش الإسرائيلي في الضربات المقبلة.
ويشير أحد الضباط إلى أن «استخدام هذا النظام لا يعني أن الجيش لن يراقب الأهداف قبل تنفيذ الضربات، ولكنه يقلل من الجهد المبذول»، ويؤكد أنه «من المؤسف جدا أن يكون الهدف المقصود هو مجرد أماكن يسكنها مدنيون».
وبعد تحليل مجموعة كبيرة من البيانات، يقدم النظام توصياته إلى الجيش الإسرائيلي. ثم يتم بعدها إعداد قائمة بعشرات الأهداف المحتملة التي يمكن أن تكون ضرباتها مفيدة لإسرائيل، وقد تكون أخرى غير مجدية، أو لا تحقق فائدة فعلية. وتتسبب بتدمير منازل العديد من المدنيين، ومقتل العشرات، بسبب افتراض نظام «حبسورا» أن الهدف المستهدف قد يكون تابعا لأحد قادة «حماس» أو «الجهاد الإسلامي».
وأحد الأفراد العاملين في الوحدة المسؤولة عن الاستهداف في الجيش الإسرائيلي، وهي وحدة تستخدم التكنولوجيا الذكية في عملها وقد تأسست عام 2019 يقول: «نقوم بتجهيز الأهداف تلقائيا، ونعمل وفقا لقائمة مرجعية. إنها تشبه حقا عملية التصنيع».
وأضاف: «نحن نعمل بسرعة، وليس لدينا الوقت لدراسة معمقة للأماكن التي يجب ضربها. يتم تقييمنا بناء على الأهداف التي نحققها وعددها».
وحسب مصادر متعددة استشهدت بها المجلة، وبينما كان كبار مسؤولي «حماس» يختبئون داخل أنفاق غزة، وبعيدا عن الضربات والقصف الإسرائيلي، استخدم الجيش نظام «هبسورا» لاستهداف منازل مقاتلي الحركة، وبلغ إجمالي عدد هذه الأهداف في قطاع غزة حوالي 30 ألفا.

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