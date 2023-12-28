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القسام تستخدم سلاح الشيطان للمرة الأولى

12/28/2023 2:24:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أدخلت «حماس» للمرة الأولى سلاحين جديدين لساحة الحرب الدائرة في غزة، حيث نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، مقاطع فيديو لاستهداف مروحية إسرائيلية شرق مخيم جباليا بصاروخ «سام 18»، أحد الأسلحة الفتاكة، السوفييتية الصنع، كذلك استهداف قوة إسرائيلية بصاروخ «برو إيه» RPO-A الملقب بـ «قاذف اللهب» أو «سلاح الشيطان».
ووفق تقديرات خبير عسكري لموقع «سكاي نيوز عربية»، فإن إدخال تلك الأسلحة الجديدة دليل على تنوع منظومة التسليح لدى حركة حماس، وقدرة مقاتليها على استخدام أنواع جديدة في ساحة المعارك، ورسالة للجيش الإسرائيلي بوقف استخدام المروحيات العسكرية بسماء غزة، خصوصا «الأباتشي» التي طلبها من الپنتاغون مؤخرا، رغم امتلاكه 42 منها، وذلك لمنع اصطيادها من الأرض. يعد صاروخ «سام 18» ضمن عائلة الصواريخ المحمولة على الكتف للدفاع الجوي، واستخدمته كتائب القسام للمرة الأولى، في عملية «طوفان الأقصى».
ويعتبر صاروخ «سام 18» أكثر تطورا من الأجيال السابقة في عائلة «سام»، ويحمل اسم «إيغلا» بالشرق الأوسط، ومن أبرز قدراته، وفق تقارير عسكرية، أنه ويعد من الأسلحة الفتاكة، المضاد للطائرات ويصل مداه إلى نحو 5 كيلومترات ويستهدف جميع المروحيات أو الطائرات ذات الجناح الثابت.
السلاح الثاني هو صاروخ «برو إيه» RPO-A الملقب بـ «قاذف اللهب» أو «سلاح الشيطان»، حيث استخدمته المقاومة الفلسطينية في استهداف قوة إسرائيلية تحصنت بمنزل في منطقة جباليا ما أدى إلى مقتل وإصابة كل أفرادها، وفق بيان لكتائب القسام.
كما أن «برو إيه» مضاد للتحصينات ويعرف في روسيا بـ «شميل»، وباللغة العربية «قاذف اللهب»، وتم تطويره عام 1984.
وقاذف صاروخي حراري مملوء بخليط ناري ومحمول على الكتف روسي الصنع. وفي أثناء حرب أفغانستان، حصل على لقب «السلاح الشيطاني»، ويشبه عمل قاذفة «لاو» المضادة للدبابات.
ويهاجم مواقع إطلاق النار المخفية للعدو أو قوات المشاة وتعطيل المركبات المدرعة الخفيفة والسيارات العسكرية.
كما انه يصيب أهدافا متنوعة، وفي أثناء انفجاره تصاحب القذيفة نبضة حرارة مرتفعة وانخفاض حاد في الضغط الناتج عن انفجار خليط الوقود والهواء، ما يتسبب في القضاء على جميع الكائنات الحية بحجم يصل إلى 80 مترا مكعبا.
وفي المناطق المفتوحة يدمر مساحة 50 مترا مربعا، وبالأماكن الضيقة يدمر حتى 80 مترا مربعا.

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