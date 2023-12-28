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إسرائيل تستعد للمراحل التالية لحرب غزة ومخاوف من انفجار الضفة المحتلة

12/28/2023 2:24:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كثف الجيش الإسرائيلي غاراته وعملياته البرية في وسط وجنوب غزة، مع تواصل التحذيرات الدولية من «خطر جسيم» يطال المدنيين في القطاع حيث تجاوزت حصيلة القتلى 21 ألف شخص مع دخول الحرب يومها الـ 83.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة عملياته في خان يونس، كبرى مدن جنوب غزة، والتي تشكل منذ مدة محور العمليات البرية، وفي مخيمات وسط القطاع، لاسيما مخيمي النصيرات ودير البلح.
كما بث الجيش صورا لجنوده يتقدمون في أنفاق قال إنها أنفاق حفرتها «حماس» قرب مستشفى الرنتيسي للأطفال في غرب مدينة غزة بشمال القطاع.
وقال جيش الاحتلال ان 3 جنود قتلوا، ما يرفع حصيلة خسائره منذ بداية القتال البري إلى 167.
وفي ظل الخشية من اتساع نطاق النزاع في الأراضي الفلسطينية وجبهات أخرى، اقتحمت القوات الإسرائيلية امس مناطق في الضفة الغربية المحتلة أبرزها مدينة رام الله، حيث قتل شخص، في وقت أكد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، أن قواته في «مستوى جاهزية عال للغاية»، مضيفا: «لقد صادقنا على خطط مختلفة للمراحل اللاحقة للحرب، حيث يتعين علينا أن نكون جاهزين للهجوم إذا لزم الأمر».
توازيا، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن «واشنطن أرسلت رسائل إلى طهران بأنها لا تريد توسيع الحرب الإسرائيلية على غزة. وكان ردنا أننا لا نوسع الحرب بل أنتم».
في هذه الأثناء، قتل شاب برصاص القوات الإسرائيلية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، خلال عملية عسكرية في مدينة رام الله تخللتها مداهمة محال صرافة ومصادرة ملايين الشواكل.
وأعلنت الوزارة في بيان: «استشهاد الشاب حازم عبدالفتاح قطاوي، في رام الله»، بينما أكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني نقل 8 إصابات «بالرصاص الحي» من المدينة.
من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على «مهاجمين ألقوا عبوات ناسفة وزجاجات حارقة وفتحوا النار على قوات الأمن الإسرائيلية».
وقال المتحدث باسمه عبر منصة إكس إن القوات الإسرائيلية نفذت «حملة واسعة النطاق لمصادرة الأموال الإرهابية لحماس»، مشيرا إلى أن الجنود صادروا «ملايين الشواكل واعتقلوا 21 مطلوبا على خلفية حيازة أموال الإرهاب وللاشتباه بضلوعهم في تمويل منظمة حماس الإرهابية والعملات الرقمية والأموال النقدية في إطار عملهم بصفة مقدمي خدمات مالية».
بدوره، أفاد مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان بأن «ملايين الشواكل كانت مخصصة لحماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية»، مشيرا إلى أن المحال المعنية «سيتم تصنيفها كمنظمات إرهابية بسبب نشاطها في تحويل الأموال لأغراض إرهابية».
توازيا، تواصلت التحذيرات من الكلفة الباهظة لاستمرار النزاع، حيث جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الدعوة إلى «وقف إطلاق نار مستدام» في غزة، معربا عن «قلقه العميق إزاء الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين وحالة الطوارئ الإنسانية المطلقة التي يواجهها السكان المدنيون في غزة».
كذلك طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارة إلى العراق امس «بوضع حد للأعمال الحربية ووقف إطلاق نار دائم»، فيما دعا نظيره العراقي محمد شياع السوداني إلى «الضغط على دول العالم لإيقاف هذه الحرب المدمرة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وكذلك إطلاق سراح الأسرى والرهائن».
بدوره، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من «خطر جسيم» يواجهه سكان القطاع البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة.
ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ «خطوات عاجلة للتخفيف من الخطر الجسيم الذي يواجه سكان غزة ويقوض قدرة العاملين في المجال الإنساني على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات فظيعة ومن الجوع الحاد، والمعرضين لخطر شديد للإصابة بالأمراض».
وتؤكد المنظمة أن 21 من أصل 36 مستشفى في القطاع توقفت عن العمل.
وفي الغضون، طالبت الأمم المتحدة إسرائيل بـ «وضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين» بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، منددة بـ «التدهور المتسارع» في وضع حقوق الإنسان فيها منذ بدء الحرب على غزة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن «استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية».
وأضاف ان «شدة العنف والقمع أمر لم نشهده منذ سنوات».

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