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بايدن ينجح في حلحلة قضية الهجرة مع المكسيك قبل معركة انتخابات الرئاسة في 2024

12/28/2023 2:24:31 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مسؤولــون مكسيكيــون وأميركيون خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الى مكسيكو، تحقيق تقدم نحو إيجاد حلول بشأن الهجرة التي تقلق إدارة الرئيس جو بايدن قبل أشهر من سعيه لولاية ثانية في البيت الأبيض.
وقام بلينكن بزيارة ديبلوماسية نادرة خلال عطلة نهاية السنة، في خطوة أتت بينما يضغط الجمهوريون في الكونغرس على الرئيس الديموقراطي جو بايدن للتشدد في موضوع الهجرة مقابل موافقتهم على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا.
والتقى بلينكن وعدد من المسؤولين الأميركيين الكبار بينهم وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، على مدى أكثر من ساعتين مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
وأعلن الرئيس المكسيكي بعد المباحثات التوصل الى «اتفاقات هامة» بشأن الهجرة وقضايا أخرى، مشيدا عبر منصة «إكس» بنتائج محادثاته مع بلينكن ومايوركاس بهدف «التصدي المباشر لقضايا التعاون الاقتصادي والأمن والهجرة».
وأضاف: «تم التوصل إلى اتفاقات هامة لصالح شعبينا».
وفي حين لم يقدم لوبيز أوبرادور تفاصيل إضافية بهذا الشأن، أفاد مسؤول أميركي بأن الرئيس المكسيكي أبلغ الوفد بإجراءات جديدة تتخذها السلطات المكسيكية، تشمل ملاحقة المهربين الذين ينقلون المهاجرين الى حدود البلدين على متن حافلات وقطارات.
وأضاف المسؤول الذي تحدث للصحافيين على متن رحلة العودة الى واشنطن «لقد أثارت بعض الخطوات الجديدة التي تتخذها المكسيك إعجابنا، ولمسنا في الأيام الأخيرة تراجعا ملحوظا في عبور الحدود».
وفي الأسابيع الأخيرة، حاول نحو 10 آلاف شخص يوميا عبور الحدود بطريقة غير نظامية في جنوب الولايات المتحدة أي نحو ضعف عددهم مقارنة بفترة ما قبل جائحة كوفيد-19. ويعد المكسيكيون أقلية بينهم، بينما تتحدر غالبيتهم من دول أميركا الوسطى التي تواجه منذ أعوام الفقر والعنف وانخفاض كمية المحاصيل الزراعية التي يزيدها التغير المناخي سوءا.
وأبرزت زيارة بلينكن ومايوركاس للمكسيك الاهتمام الذي يوليه بايدن لإيجاد حلول لمكافحة تزايد الهجرة. ويضغط الجمهوريون في الكونغرس لاتخاذ موقف متشدد من الهجرة كشرط لتمريرهم مشاريع قوانين لدعم أوكرانيا تمثل أولوية للبيت الأبيض.
وأبلغت شرطة الحدود الأميركية في الأسابيع الأخيرة عن عبور قرابة 10 آلاف مهاجر يوميا. وشهدت الفترة بين أكتوبر 2022 وسبتمبر 2023 رقما قياسيا حيث سجلت دوريات الحدود الأميركية 2.4 مليون حالة اعتراض لمهاجرين، بما في ذلك عند معابر الدخول الرسمية على طول الحدود.
وكثف الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي يستعد لمواجهة بايدن في الاقتراع الرئاسي في 2024، في الفترة الأخيرة حملته على المهاجرين متهما إياهم «بتسميم دم» بلاده، في تصريحات اعتبر منتقدوه أنها مستعارة من الخطاب النازي.
في ظل ذلك، يحاول الديموقراطيون إيجاد اتفاق حول الهجرة مع الجمهوريين في الكونغرس للموافقة على نفقات بقيمة 61 مليار دولار لمساعدة كييف في حربها مع موسكو.

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