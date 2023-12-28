تهويد القدس

MENAFN - Al-Anbaa) عندما أمر ملك الحبشة قبل الإسلام أن تبنى للعرب كنيسة عظيمة أسماها «القليس» حتى تكون عوضا للكعبة بيت الله الذي تحج اليه العرب قاطبة.وعندما أرسل جيشه تحت إمرة أبرهة الأشرم لهدم الكعبة لم يجد هذا الجيش الغازي أدلاء له من العرب لطريق الكعبة سوى ذلك التعس أبي رغال والذي اصبح منذ ذلك الحين رمزا للخيانة والعمالة للأجنبي ضد مصالح بلادة وابناء جلدته٭ ٭ ٭

وهذه الحادثة استذكرها، لأمرين أحدهما هو أهمية طمس الرموز المؤثرة لأي شعب من أجل فرض السيطرة والتبعية عليه، والآخر لأنني أعتقد أن ابي رغال والقليس، قد أطلا علينا بوجهيهما من جديد ولكن في هذا الزمن من خلال بوابة مشروع صهيوني كبير لتهويد القدس ومحاولة طمس هويتها الإسلامية وافراغها ممن بها من الفلسطينيين وتهجيرهم لبعض اراضٍ متناثرة ومجزأة ومقطعة الاوصال على ما نسبته 22% من أرض الضفة الغربية، وإنشاء ما يعتبر دويلة فلسطينية غير قابلة للحياة الحقيقية والمستقلة والمستدامة.

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وعلاقة هذا المشروع الاستيطاني والدولي الخطير بما اريد الحديث عنه هو انه أتى محمولا بواسطة مطايا الاستعمار ودول الاستكبار العالمي من ابناء جلدتنا من الرغاليين الجدد، أو قل بعض من يسمون المثقفين العرب تحت عنوان أبو ديس عاصمة بديلة لما يسمى دويلة فلسطين العبرية المنشودة والتي يراد تمريرها بهكذا مواصفات غير قابلة للحياة والبقاء او للتعايش مع طموحات وهمم الأمم الحية التي لا ترضى بالذل والعار والاحتلال لأراضيها، لاسيما الأمة الإسلامية وشعوبها الحرة الأبية كالشعب الفلسطيني الجبار

فعلا ما أشبه اليوم بالبارحة، وما أشبه ابي رغال بامتداده من الرغاليين الجدد، وما أشبه القليس شكلا ومضمونا ولفظا بأبو ديس، مع براءة وطهارة مدينة ابو ديس الباسلة بطبيعة الحال مما يحاك لها ومما يحاك لفلسطين باسمها.

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يقال دائما إن «الطريق الى جهنم مليء بالنوايا الحسنة».

هذا في حال افترضنا أن من يطرح هكذا أطروحات إنما يطرحها بحسن نوايا، وهو أمر غير صحيح إنما هو كما قلت في صدر هذا الموضوع هو مشروع يهودي تهويدي للقدس وكامل ارض فلسطين المحتلة بواسطة مطايا الاستعمار من الرغاليين الجدد الخونة للدين والارض والعرض.

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نحن نعلم بذلك المخطط علم اليقين ونرفضه رفضا قاطعا، ونبهنا له وحذرنا منه مرارا وتكرارا، وقلنا سابقا ومازلنا نقول لمن يعلم بذلك أو يقبل به أن مصيبتك ورغاليتك عظيمة، وأما من يدعي أنه مؤمن باستحقاق هذه الحلول الصهيونية ولا يعلم بواطن ما يحاك للأمة من قبل أعدائها فنقول له.. مصيبتك ورغاليتك أعظم

ولكلا هذين النمطين المخذلين والمتخاذلين نقول: اذهبا بـ «مثليتكما الصهيونية» لإخوانكم اخوان القردة والخنازير بعيدا عن قضيتنا، فنحن من يعرفها ويعرف كامل تفاصيلها وتعقيداتها ويعرف إمكانية وكيفية وضع الحلول الحقيقية لها.

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ختاما: في ظل الجهاد الدائر حاليا من قبل ابطال أمتنا في غزة العزة منذ طوفان الأقصى تحديدا وحتى قبل وبعد ذلك، لا يجوز لكائن من يكون ان يكون وصيا على الشعب الفلسطيني وأن يمارس عليه البابوية والابائية أو أن يقرر له مايشاء من حلول، خاصة اذا كانت حلول تنتقص من كرامته وسيادته على كامل أجزاء ارضه المحتلة.

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