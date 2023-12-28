تهويد القدس

(MENAFN
- Al-Anbaa) عندما أمر ملك الحبشة قبل الإسلام أن تبنى للعرب كنيسة عظيمة أسماها «القليس» حتى تكون عوضا للكعبة بيت الله الذي تحج اليه العرب قاطبة.
وعندما أرسل جيشه تحت إمرة أبرهة الأشرم لهدم الكعبة لم يجد هذا الجيش الغازي أدلاء له من العرب لطريق الكعبة سوى ذلك التعس أبي رغال والذي اصبح منذ ذلك الحين رمزا للخيانة والعمالة للأجنبي ضد مصالح بلادة وابناء جلدته
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وهذه الحادثة استذكرها، لأمرين أحدهما هو أهمية طمس الرموز المؤثرة لأي شعب من أجل فرض السيطرة والتبعية عليه، والآخر لأنني أعتقد أن ابي رغال والقليس، قد أطلا علينا بوجهيهما من جديد ولكن في هذا الزمن من خلال بوابة مشروع صهيوني كبير لتهويد القدس ومحاولة طمس هويتها الإسلامية وافراغها ممن بها من الفلسطينيين وتهجيرهم لبعض اراضٍ متناثرة ومجزأة ومقطعة الاوصال على ما نسبته 22% من أرض الضفة الغربية، وإنشاء ما يعتبر دويلة فلسطينية غير قابلة للحياة الحقيقية والمستقلة والمستدامة.
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وعلاقة هذا المشروع الاستيطاني والدولي الخطير بما اريد الحديث عنه هو انه أتى محمولا بواسطة مطايا الاستعمار ودول الاستكبار العالمي من ابناء جلدتنا من الرغاليين الجدد، أو قل بعض من يسمون المثقفين العرب تحت عنوان أبو ديس عاصمة بديلة لما يسمى دويلة فلسطين العبرية المنشودة والتي يراد تمريرها بهكذا مواصفات غير قابلة للحياة والبقاء او للتعايش مع طموحات وهمم الأمم الحية التي لا ترضى بالذل والعار والاحتلال لأراضيها، لاسيما الأمة الإسلامية وشعوبها الحرة الأبية كالشعب الفلسطيني الجبار
فعلا ما أشبه اليوم بالبارحة، وما أشبه ابي رغال بامتداده من الرغاليين الجدد، وما أشبه القليس شكلا ومضمونا ولفظا بأبو ديس، مع براءة وطهارة مدينة ابو ديس الباسلة بطبيعة الحال مما يحاك لها ومما يحاك لفلسطين باسمها.
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يقال دائما إن «الطريق الى جهنم مليء بالنوايا الحسنة».
هذا في حال افترضنا أن من يطرح هكذا أطروحات إنما يطرحها بحسن نوايا، وهو أمر غير صحيح إنما هو كما قلت في صدر هذا الموضوع هو مشروع يهودي تهويدي للقدس وكامل ارض فلسطين المحتلة بواسطة مطايا الاستعمار من الرغاليين الجدد الخونة للدين والارض والعرض.
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نحن نعلم بذلك المخطط علم اليقين ونرفضه رفضا قاطعا، ونبهنا له وحذرنا منه مرارا وتكرارا، وقلنا سابقا ومازلنا نقول لمن يعلم بذلك أو يقبل به أن مصيبتك ورغاليتك عظيمة، وأما من يدعي أنه مؤمن باستحقاق هذه الحلول الصهيونية ولا يعلم بواطن ما يحاك للأمة من قبل أعدائها فنقول له.. مصيبتك ورغاليتك أعظم
ولكلا هذين النمطين المخذلين والمتخاذلين نقول: اذهبا بـ «مثليتكما الصهيونية» لإخوانكم اخوان القردة والخنازير بعيدا عن قضيتنا، فنحن من يعرفها ويعرف كامل تفاصيلها وتعقيداتها ويعرف إمكانية وكيفية وضع الحلول الحقيقية لها.
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ختاما: في ظل الجهاد الدائر حاليا من قبل ابطال أمتنا في غزة العزة منذ طوفان الأقصى تحديدا وحتى قبل وبعد ذلك، لا يجوز لكائن من يكون ان يكون وصيا على الشعب الفلسطيني وأن يمارس عليه البابوية والابائية أو أن يقرر له مايشاء من حلول، خاصة اذا كانت حلول تنتقص من كرامته وسيادته على كامل أجزاء ارضه المحتلة.
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