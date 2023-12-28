الفيل الأخضر

تبنت الجموع الدولية المعنية بالشؤون البيئية إدراج الميثان كخطر فعلي يجب خفضه عبر مبادرات تسريع وتوسيع خفض انبعاثه من خلال بناء منظومة طاقية مناهضة له. ولعل الأصوات المنادية لهذا التوجه تمسكت بنظرية الفيل فيما أردفته قمة المناخ 2023 من اتفاقية الإمارات التاريخية التي عززت ضرورة تبني طريق الطاقة المتجددة الخضراء بشكل متواز مع المنظومة الطاقية الحالية المعتمدة على الوقود الأحفوري، والتي تعكس مدى النضج الدولي في تبني الحلول العملية بما يراعي الجانب السياسي والاقتصادي، وبالنظر لحقيقة تلك الطاقة الاحفورية التي بطبيعتها ناضبة فالإسراع نحو تلاشيها فيه إضرار كبير للدول المنتجة الذي يدفع نحو إقصائها عن المنظومة الاقتصادية العالمية، فتكون كلفة الإبقاء عليها مع إيجاد حلول نظيفة بيئيا للاستفادة منها أجدر بالعمل، خاصة أن الدول المتقدمة هي أكثر الدول انبعاثا للغازات الدفيئة مقارنة بالدول النامية والمنتجة للوقود الاحفوري، فالميثان كغاز موجود في الطبيعة بشكل كبير في القطاع الزراعي وتربية المواشي كما في الصرف الصحي، ثم يليها قطاع الوقود الأحفوري، وهذا يدفعنا إلى تبني الحلول التكنولوجية السلبية الصديقة للبيئة، من الاستثمار في المشاريع إعادة تدوير غاز الميثان كوقود حيوي واستخدامه في العديد من القطاعات الحيوية الهامة المرتبطة بتقنيات التبريد والحرارة والطاقة من خلال عملية تحوله من غاز رمادي إلى المسار الأخضر وضخه بقدرات إنتاجية ومعدلات كفاءة تمكنه من التكييف مع اقتصادات العالم الحالي والمستقبلي القريب إلى جانب اعتماد إصدار الهيدروجين كقوة اقتصادية صاعدة في أسواق الطاقة النظيفة.

وهذا يتطلب جملة إصلاحات في البنوك الدولية والمتعددة الأطراف في تشجيع الاتجاه نحو هذا المسار لتحقيق العدالة الاقتصادية والمناخية وهذا ما دعمته فكرة إنشاء صندوق الخسائر والاضرار المعلن عنه في كوب 28، لتعزيز استقلالية الدول في مجال الطاقة وان كانت مكلفة بعض الشيء ولنا في اليابان خير مثال في تجربتها بإمداد القمح.

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