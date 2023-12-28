Thursday, 28 December 2023 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في وداع ضرار الدخيل

12/28/2023 2:24:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لله ما أعطى ولله ما أخذ، ويقال بالأمثال «أرحام تدفع، وأرض تبلع»، ذلك هو وداع زهرة الشباب وقدوتهم بالأمس القريب وهو في خندق وظيفته، بين زملائه ووداع أحبابه قبيل أيام من رحيله، كما هو فراق والده المرحوم بإذن الله عبدالله دخيل الدخيل قبل 40 عاما تقريبا بذات الطبيعة والهدوء. تلك هي سيرة المخلوق كما أرادها الخالق تتبعهم السكينة والهدوء تربية وتعليم والديهم، رحمة الله عليهم. ومن المصادفات أنه قبل وفاته بيومين عند ختام زيارتنا ديوانهم العامر بمنطقة بيان العامرة تقدم الراحل الغالي للسلام علينا وسألني الغالي ضرار «عمي هل قتل النساء والأطفال بوحشية أعدائهم بلا عقاب وحزم دولي يرضي الإنسانية؟!»، جاوبه الحضور بأن «الله ولي الصالحين وعقاب الخالق شديد على الظالم».
أنهى الحوار خارج الديوان زخات ممطرة بابتسامة ضرار ورزانته ودع خلالها رواد الديوان لم يعلم الجميع انها ختام اللقاء بديوانهم للراحل الرزين وأمثاله إلى جنة النعيم ولمن تولى تربيته وإخوته بجهود الفاضلة أم ضرار بعد رحيل والده الغالي والجد ضرار دخيل الدخيل، وللجدة الكريمة دورها الكبير بذلك.
«إذا أحب الله عبدا حبب عباده فيه»، أبشر يا بوعبدالله للمشهد المهيب يوم وداعك الخميس 15 ديسمبر 2023، حيث طوابير التعازي خارج القاعات الرسمية خلال الانتظار بلغت أسوار مقبرة الصليبخات بمشاركات رسمية حكومية وبرلمانية وكذلك من مواطني الكويت بكل نسيجها ووافديها بداية من صلاة العصر للمسجد الكبير بصليبخات ثم التشييع للجنائز المشاركة، ثم طوابير حارات العزاء باسمكم والآخرين تشهد دعواتها لجميع الراحلين.
رزقكم الله يا بوعبدالله شفاعة نبينا الحليم ليكون مأواكم جنة النعيم ورحم الله السابقين لكم واللاحقين حتى يوم الدين وغفر لهم غفرانا بدعوات مقبولة لأهل العزاء والمعزين ولا حرم الجميع من خيرها وأجرها، اللهم أمين يا رب العالمين.
إنا لله وإنا إليه راجعون، عظم الله عزاء أسرتي الدخيل والتركيت وأحبابهم جميعا.

MENAFN28122023000130011022ID1107666302

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث