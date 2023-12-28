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انتصار المقاومة

12/28/2023 2:24:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضربت المقاومة الفلسطينية مثلا رائعا في الانتصار على عدوهم فقد بينت بوادر الانتصار على عدة أوجه.. ففي الانتصار احرزت المقاومة نصرا في قوتها وخاصة في هذه الايام امام دولة قوية لديها العدة والعتاد.
كما أن المقاومة تميزت بالإعلام الحربي دون اي دور اعلامي قوي لدى العدو. كذلك كان للمقاومة التي تقوم على جهد بعض الشجعان دور بارز في ادارة المعركة والتكتيكات العسكرية وقد عجز المعتدي عن صد المقاومة واتجه لعامة الشعب يقتل ابناءهم ويستحيي نساءهم دون ان يحقق اهدافه في القضاء على المقاومة، فكان نصرا بارعا لهم يستحقون عليه الاشادة والثناء، بل ان المحتل يفكر في هدنة دائمة والخروج من مستنقع الحرب وعدم الخوض في وحله والأدهى من ذلك هروب بعض الجنود من وحداتهم والاحساس بالهزيمة وبقوة المقاومة.
نصر الله رجال المقاومة البواسل وسدد خطاهم ووفقهم في رفع راية الإسلام وقيمه وتعاليمه.

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