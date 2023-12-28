انتصار المقاومة

(MENAFN
- Al-Anbaa) ضربت المقاومة الفلسطينية مثلا رائعا في الانتصار على عدوهم فقد بينت بوادر الانتصار على عدة أوجه.. ففي الانتصار احرزت المقاومة نصرا في قوتها وخاصة في هذه الايام امام دولة قوية لديها العدة والعتاد.
كما أن المقاومة تميزت بالإعلام الحربي دون اي دور اعلامي قوي لدى العدو. كذلك كان للمقاومة التي تقوم على جهد بعض الشجعان دور بارز في ادارة المعركة والتكتيكات العسكرية وقد عجز المعتدي عن صد المقاومة واتجه لعامة الشعب يقتل ابناءهم ويستحيي نساءهم دون ان يحقق اهدافه في القضاء على المقاومة، فكان نصرا بارعا لهم يستحقون عليه الاشادة والثناء، بل ان المحتل يفكر في هدنة دائمة والخروج من مستنقع الحرب وعدم الخوض في وحله والأدهى من ذلك هروب بعض الجنود من وحداتهم والاحساس بالهزيمة وبقوة المقاومة.
نصر الله رجال المقاومة البواسل وسدد خطاهم ووفقهم في رفع راية الإسلام وقيمه وتعاليمه.
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