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يا فرحة ما تمت

12/28/2023 2:24:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم شاب من عائلة غنية إلى خطبة فتاة من عائلة متوسطة الحال.. علمت الفتاة ان عائلة خطيبها تملك عقارات وشركات وأموالا طائلة، ففرضت شروطها على الشاب قبل عقد القران وهي كالتالي:
1 - شهر العسل في أميركا.
2 - يشتري لها بيتا جديدا ويسجله باسمها.
3 - شبكة ألماس، ومهر 20 ألف دينار.
أخبر الشاب أمه بموضوع خطيبته وطلباتها فاستغربت وعلى الفور اتصلت بأم الفتاة وقالت لها: يا أم فلان اعذرونا مافي نصيب.. مع السلامة.
ويا فرحة ما تمت.
٭ ٭ ٭
والشيء بالشيء يذكر، ذهب شاب في عام 1990 إلى بنك التسليف والادخار لتسلم شيك قرض الزواج 3 آلاف دينار، وبعد أيام من عقد القران طلبت منه زوجته سيارة جديدة ألمانية كسيارة أختها، والسفر إلى أوروبا، والسكن في شقة مستأجرة وليس عند أهله.. علما ان الشاب راتبه بسيط لكنه خلوق.. استغرب الزوج من طلباتها فقال لها: «إذا هذا أولكِ ينعاف تاليكِ» طلقها وضحى بالمهر ليشتري راحة باله.
٭ ٭ ٭
ذهب شاب الى خطبة فتاة.. وفي الجلسة سألوه عدة أسئلة أجاب عليها باقتدار.. لكنه فوجئ أو صُدم بالسؤال الأخير.. عندما سألوه: هل عندك مدخول ثان؟ الشاب: راتبي 3 آلاف دينار فقط وما عندي مدخول آخر!
بعد يومين اتصل أهل الفتاة بأهل الشاب وقالوا لهم: مافي نصيب!!
رغب الشرع في تخفيف المهر وتيسيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خير النكاح أيسره».
وقال صلى الله عليه وسلم: «أيسرهن مهرا، أكثرهن بركة».
نصيحتي لكل شاب وفتاة مقبلين على الزواج بحسن الاختيار أولا، وعدم الاستعجال في عقد القران، وعدم المغالاة في المهور، وفرض شروط يصعب على الشاب صاحب الراتب فقط تحقيقها، إضافة الى حضور دورة «وفاق» التي تقيمها وزارة العدل لنشر الثقافة الزوجية الصحيحة، والمساهمة في الوصول الى التوافق الزوجي وتقليل نسب الطلاق السريع والفاشل.
٭ آخر المقال: «الزواج نعمة، فلا تجعلوه نقمة».

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