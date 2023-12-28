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الورق اختراع طوره علماء العرب والمسلمين

12/28/2023 2:24:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عندما اكتشف علماء الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت على مصر عام 1798 حجر رشيد، الذي يحوي نقوشا ونصوصا بالهيروغليفية لغة قدماء المصريين ونصوصا يونانية وديموطيقية، لم يكن هذا الحجر إلا مجرد ورقة عليها بعض المعلومات، لأن الإنسان الأول كان يسجل الأحداث المهمة بكتابتها على الحجر، وكان حجر رشيد مثالا واضحا لذلك، ثم اعتمد الإنسان كذلك على جلود الحيوانات وعظامها، إلى أن اخترع الفراعنة ورق البردي، ذلك النبات الذي كان ينتشر على ضفاف نهر النيل ولكن عيب هذا الورق الذي مازال يتم تصنعيه في مصر للسائحين وعليه رسوم فرعونية، أنه خشن الملمس.
وورق البردي هذا يطلق عليه باللاتينية Papyrus وهي كلمة مشتقة من الاسم الفرعوني، ثم تحورت لتصبح Paper أي أن الأصل الفرعوني مازال متداولا حتى الآن. ولم يكن الرجل الصيني تساي لون الذي توصل إلى صنع عجينة مطبوخة من لب أخشاب البامبو ومخلفات الأنسجة الحريرية وشباك الصيد يعلم أن ضرب هذا الخليط وطحنه على النار ثم تجفيفه سيصنع ثورة على وجه الأرض.
ولم يدر في خلد الصيني أن اختراعه للورق يمكن أن يخرج عن يده، ففي سنة 751 كان جيش المسلمين يحاصر مدينة سمرقند، ووقع في الأسر بعض الجنود الصينيين، وبتفتيشهم تم العثور في ملابس أحدهم على رسالة موجهة إلى أحد أصدقائه ومكتوبة على الورق الصيني. ولكن القائد العربي كان مبدعا في تفكيره فعرف سر الصنعة من الأسرى الصينيين ونقلها إلى خليفة المسلمين، وهو الأمر الذي يعد بحق نقطة تحول في تاريخ البشر على سطح الأرض.
كان علماء الإسلام يتوقون إلى نشر القرآن الكريم ليصل إلى سائر أبناء البلاد المفتوحة، ولم تكن جلود الحيوانات والسعف والعظام تصلح لذلك، لأن هذه المواد مكلفة، ولذلك تلقف المسلمون هذه الأوراق الصينية وتوصلوا إلى صناعتها باستعمال القطن بدلا من الحرير، وجمعوا مواد رخيصة موجودة في البيئة من حولهم. انفتح الباب على مصراعيه للورق على أيدي علماء العرب والمسلمين فأنشئ أول مصنع للورق في عاصمة الأمة الإسلامية وقتئذ بغداد عام 791 في عهد هارون الرشيد. وتمكن جابر بن حيان الكيميائي الشهير من أن يحسن هذه الصناعة واخترع نوعا من الورق يقاوم الحرارة وضد الحريق، وعلى هذا ازدهرت هذه الصناعة واصبحت حرفة الوراقة تطلق على صناعة الورق، ومع الوراقين ظهر الحبارون، الذين تخصصوا في صناعة الأحبار التي يتم الكتابة بها.
عمت صناعة الورق أنحاء العالم الإسلامي بل أن مدينة مثل فاس المغربية كان بها كم هائل من المصانع وصل عددها إلى أربعمائة مصنع أو طاحونة للورق وكانت تصدره للعالم الإسلامي وأوروبا، بل إن أول مصنع للورق في أوروبا أقيم في مدينة فريانو جنوب إيطاليا عام 1276 أي بعد المسلمين بأربعة قرون كاملة، والآن يمكننا أن نقول بحق أن الورق الذي يحفظ ذاكره العالم الآن اختراع صيني وطوره علماء العرب والمسلمين، وستظل قيمة الورق كما هي ذاكرة للحياة مهما تعددت الوسائل التكنولوجية في العالم.

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