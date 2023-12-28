أبو نواس العاشق

MENAFN - Al-Anbaa) العشق أعلى درجات الحب فهو الولع والتعلق، والعاشق على نفس السياق الشديد الحب، والشاعر العباسي ابو نواس الحكم بن هانئ كان بعيد الغور في الغزل كثير التهتك في شعره، إلا أن الله تعالى شاء أن يختم له بخير، فمات تائبا منيبا حسب الروايات الموثوق بها، وقد قال في شبيبته وأيام لهوه ومجونه:

طفلة خود رداح

هام قلبي في هواها

والطفلة هنا بفتح الطاء معناها الفتاة الناعمة الرقيقة الممتلئة الجسم، والجمع منها طفلات.. يقول امرؤ القيس الكندي:

تعلق قلبي طفلة عربية

تنعم في الديباج والحل والحلل

ولقد عشق أبو نواس فتاة ناعمة متناهية الحسن (خود) حسنة الخلق والخلق، شابة شغف بحبها وحل سويداء قلبه، ويتابع وصفها فيقول:

قدها أحسن قد

فسلوا من قد رآها

هذه الفتاة أحسن الناس قامة وإن شككتم في وصفي لها، فاسألوا من رآها لتتأكدوا من صدق وصفي لها، ثم يتابع قائلا:

ما براها الله إلا

فتنة حين براها

خلقت هذه الفتاة الحسناء ليفتن بها كل من شاهدها فهي عذاب وبلاء، لشدة جمالها وكمال صورتها، والجمال لله وحده، فمن يراها أعجبته ووله بها ولها شديدا (يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره)، ثم يتابع فيقول بدرجة ابداع:

تنثر الدر إذا غنت علينا شفتاها

وأرى للعود زهوا حين تحويه يداها

ربما أغضيت عنها بصري خوف سناها

هي همي ومنائي ليتني كنت مناها

وأبو نواس من افضل الشعراء المولدين مثل جرير والفرزدق في العصر الاموي. كان متكلما جدلا راوية فحلا رقيق الطبع ثابت الفهم في الكلام اللطيف وهو بعد من أشعر الناس، قال المأمون العباسي لم يصف الدنيا بمثل قول ابي نواس:

وما الناس إلا هالك وابن هالك

وذو نسب في الهالكين عريق

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت

له عن عدو في ثياب صديق

ودمتم سالمين.