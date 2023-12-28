دوري أبطال آسيا: النصر ورونالدو في مواجهة سعودية في المتناول مع الفيحاء

MENAFN - Alghad Newspaper)ودأب النصر على المشاركة في المسابقة القارية الاهم في حين يخوض الفيحاء باكورة مشاركاته هذا الموسم. كما ان النصر تغلب على الفيحاء في عقر دار الاخير في الدوري السعودي 3-1 في 28 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.



وكان النصر تصدر المجموعة الخامسة في دور المجموعات بفارق 6 نقاط عن بيرسيبوليس الإيراني و7 عن الدحيل القطري، في حين تأهل الفيحاء كأحد ثلاثة اندية احتلت المركز الثاني في المجموعات الخمس بعدما حل وصيفاً للمجموعة الأولى بفارق 6 نقاط خلف العين الإماراتي الذي يتواجه بدوره مع ناساف الأوزبكي.



في المقابل، يلتقي الهلال السعودي، الفائز بلقب البطولة أربع مرات، مع سيباهان الإيراني وصيف بطل نسخة عام 2007.



أما نادي الاتحاد السعودي، الفائز بلقب البطولة مرتين على التوالي عامي 2004 و2005، فيتقابل مع نافباخور الأوزبكي.