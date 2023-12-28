آل الشيخ يعلن اقامة نسخة ثانية لكأس موسم الرياض للتنس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية في ختام فعاليات كأس موسم الرياض للتنس عن تنظيم نسخة ثانية من البطولة يحدد موعدها وتفاصيلها لاحقا.
وتوج الأسباني كارلوس الكاراز بكأس موسم الرياض لتنس الرجال بعد الفوز على نظيره الصربي نوفاك ديوكوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة وبنتيجة 4-6 و 6-4 و 6-4 بينما توجت سابالينكا بلقب كأس موسم الرياض للتنس فئة السيدات بعد فوزها على انس جابر .
وقال تركي آل الشيخ : " حضر المنافسات 7 آلاف متفرج.. والانتظار كان 350 ألف ونظرا للإقبال الكبير، قررنا في موسم الرياض تنظيم بطولة أخرى قريبا. "
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