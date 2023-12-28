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آل الشيخ يعلن اقامة نسخة ثانية لكأس موسم الرياض للتنس

12/28/2023 2:24:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية في ختام فعاليات كأس موسم الرياض للتنس عن تنظيم نسخة ثانية من البطولة يحدد موعدها وتفاصيلها لاحقا.
وتوج الأسباني كارلوس الكاراز بكأس موسم الرياض لتنس الرجال بعد الفوز على نظيره الصربي نوفاك ديوكوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة وبنتيجة 4-6 و 6-4 و 6-4 بينما توجت سابالينكا بلقب كأس موسم الرياض للتنس فئة السيدات بعد فوزها على انس جابر .

وقال تركي آل الشيخ : " حضر المنافسات 7 آلاف متفرج.. والانتظار كان 350 ألف ونظرا للإقبال الكبير، قررنا في موسم الرياض تنظيم بطولة أخرى قريبا. "

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