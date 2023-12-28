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غوارديولا يقدّم تحديثا عن الوضع الصحي لهالاند ودي بروين

12/28/2023 2:24:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قدم بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تحديثًا بشأن لياقة إيرلينغ هالاند.
ويبتعد المهاجم النروجي عن الملاعب في الوقت الحالي ولم يظهر منذ خسارة سيتي 0-1 أمام أستون فيلا في وقت سابق من هذا الشهر، وهو يعاني من كسر في العظام في قدمه ولا يريد السيتي التعجيل بشفائه.

وقال غوارديولا: "لا يزال بعيدا من العودة. إنه يشعر بتحسن لكنه لم يشارك في جلسة تدريبية واحدة معنا بعد".


وتابع: "لسوء الحظ، الشهر الحالي مزدحم بالاصابات لدى العديد من الفرق. وشهر كانون الثاني سيكون كذلك. لكنني آمل أن يتمكن هالاند من العودة في الشهر المقبل".


وعن لاعب الوسط كيفن دي بروين قال: "لقد تدرب معنا الأسبوع الماضي، وشعر ببعض الإرهاق لأنه يتدرب بقوة".

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