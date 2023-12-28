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المنتخب الوطني يتعثر أمام نظيره اللبناني ودياً

12/28/2023 2:24:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعرض المنتخب الوطني لكرة القدم لخسارة جديدة جاءت من أمام مستضيفه اللبناني بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جرت اليوم على ملعب طرابلس البلدي، تحضيرا لنهائيات كأس آسيا خلال شهر كانون الثاني (يناير) المقبل في قطر.

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