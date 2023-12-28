وفاة شرطي بسبب شغب جماهيري في اليونان

MENAFN - Alghad Newspaper) توفي ضابط في شرطة مكافحة الشغب في اليونان -أمس الأربعاء- متأثّرا بجروح أصيب بها خلال أعمال شغب جماهيري، أدت إلى فرض حظر على حضور الجماهير لمدة شهرين في المسابقات المحليّة، وفق ما أعلن مستشفى أثينا؛ حيث كان يتعالج الضحية.وأصيب الشرطي البالغ من العمر 31 عاما في فخذه، بسبب شعلة استغاثة ألقيت عليه خلال أعمال شغب خارج ملعب في العاصمة على هامش مباراة للكرة الطائرة بين أولمبياكوس وغريمه باناثينايكوس، في السابع من الشهر الجاري.واضطر الأطباء إلى بتر ساق الشرطي في محاولةٍ لإنقاذ حياته، لكنه توفي متأثّرا بجراحه.وقُبض على شاب يبلغ 18 عاما بسبب تورّطه بالحادث.

وقررت الحكومة اليونانية إقامة المباريات في الدوري المحلي لكرة القدم من دون جمهور حتّى 12 فبراير/شباط 2024 على الأقل.



وتُخطّط السلطات اليونانية لوضع كاميرات عالية الدقة وأنظمة دخول إلكترونية للتحقق من هويات المشجعين في جميع الملاعب، بهدف مكافحة الشغب المزمن بين الجماهير.

وتعاني الرياضة اليونانية منذ أعوام من آفة الشغب، وخاصة خلال مباريات كرة القدم.



ففي بلد يعاني أزمة اقتصادية، تصبح المدرجات مسرحا لتنفيس الغضب بين مشجعي الأندية المتنافسة.



وفي فبراير/شباط 2022، قُتل شاب يبلغ من العمر 19 عاما في مدينة سالونيكي على يد مشجعين مشاغبين للفريق المنافس.



وفي أغسطس/آب 2023، قُتل مشجع طعنا في ضواحي أثينا خلال شجار بين مشجعي أيك أثينا وضيفه دينامو زغرب الكرواتي، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى تأجيل المباراة المقررة بينهما في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وبسبب أعمال العنف التي طغت على مباريات كرة القدم، قررت الحكومة العام الماضي رفع العقوبة القصوى لجرائم عنف المشجعين من 6 أشهر إلى 5 أعوام، ولكن هذا القرار أخفق في أن يخفف من أعمال العنف.