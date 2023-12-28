نجم مانشستر يونايتد أبرز الغائبين عن منتخب تونس في أمم أفريقيا

MENAFN - Alghad Newspaper) يغيب حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن منتخب تونس المشارك في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج التي تقام في الفترة من 13 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط المقبلين.وأعلن المدرب جلال القادري -خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في مقر الاتحاد التونسي- التشكيلة النهائية المكونة من 27 لاعبا. وكانت المفاجأة خلو القائمة من لاعب الوسط المجبري (20 عاما).وكشف مدرب منتخب تونس عن سبب غياب المجبري -الذي خاض 27 مباراة دولية- أنه "بناء على طلبه، ولأنه غير جاهز ذهنيا وبدنيا، لم نوجه له الدعوة للمشاركة في البطولة القارية. كان (المجبري) واضحا من البداية، ونحن نحترم قراره".

وجاءت قائمة منتخب تونس النهائية لكأس أمم أفريقيا على النحو التالي:

حراس المرمى: أيمن دحمان (الحزم السعودي)، معز حسن (الأفريقي)، بشير بن سعيد (المنستير)

المدافعون: علي العابدي (كاين الفرنسي)، علي معلول (الأهلي المصري)، وجدي كشريدة (اتروميتوس اليوناني)، ياسين مرياح (الترجي)، منتصر طالبي (لوريان الفرنسي)، حمزة جلاصي (النجم الساحلي)، يان فاليري (أنجيه الفرنسي)، أسامة حدادي (فورث الألماني)، علاء غرام (الصفاقسي).

لاعبو الوسط: إلياس السخيري (كولن الألماني)، محمد علي بن رمضان (فرنسفاروش المجري)، عيسي العيدوني (يونيون برلين الألماني)، حسام تقا (الترجي)، حمزة رفيعة (ليتشي الإيطالي)، محمد حاج محمود (لوغانو السويسري)، أنيس بن سليمان (بروندبي الدانماركي).

المهاجمون: يوسف المساكني (العربي القطري)، نعيم سليتي (الاتفاق السعودي)، طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي)، هيثم الجويني (الملعب التونسي)، سيف الله لطيف (فينترهور السويسري)، بسام الصرارفي (الأفريقي)، إلياس عاشوري (كوبنهاغن الدانماركي)، مرتضى بن وناس (قاسم باشا التركي).