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مواجهات عربية نارية في قرعتي أبطال آسيا وكأس الاتحاد

12/28/2023 2:24:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، عن مواجهات قوية للفرق العربية، وذلك في أعقاب سحب قرعة الأدوار الإقصائية أمس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وشهد دور المجموعات مشاركة 40 ناديا، تنافست بدءا من أيلول (سبتمبر) الماضي، وأسفرت مؤخرا عن تأهل 16 ناديا من بينها لمواصلة التنافس في الأدوار الإقصائية، من ضمنها ستة أندية سبق لها الفوز بلقب البطولة، حيث تنطلق مباريات دور الـ16 في شباط (فبراير) من العام الجديد.
وأوقعت القرعة نادي العين الإماراتي بطل النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا بنظامها الحديث، في مواجهة ناساف الأوزبكي، حيث يستضيف الأخير مواجهة الذهاب، فيما يلاقي النصر السعودي الباحث عن اللقب الأول في تاريخ البطولة بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع مواطنه الفيحاء.
ويلتقي نادي الهلال السعودي - الفائز بلقب البطولة أربع مرات من قبل - مع سيباهان الإيراني وصيف بطل نسخة العام 2007، أما نادي الاتحاد السعودي - الفائز بلقب البطولة مرتين على التوالي في العامين 2004 و2005 – فإنه سيقابل نظيره نافباهور الأوزبكي.
وفي منطقة الشرق، يلتقي نادي جيونبوك هيونداي موتورز من جمهورية كوريا الجنوبية مع مواطنه بوهانغ ستيرز، ويلتقي فينتفورت كوفو الياباني الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة مع أولسان هيونداي من جمهورية كوريا الجنوبية، فيما يلعب شاندونغ تايشان الصيني مع كاوازاكي فرونتال الياباني، ويواجه بانكوك يونايتد التايلاندي نظيره يوكوهاما مارينوس الياباني.

وتاليا برنامج الأدوار الإقصائية (دور الـ16)
الغرب (الذهاب 12 و13، والإياب 19 و20 شباط فبراير المقبل).
(1): ناساف (أوزبكستان) - العين (الإمارات)
(2): الفيحاء (السعودية) - النصر (السعودية)
(3): سيباهان (إيران) - الهلال (السعودية)
(4): نافباهور (أوزبكستان) - الاتحاد (السعودية)
الشرق (الذهاب 13 و14، الإياب 20 و21 شباط فبراير المقبل).
(5): جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا) - بوهانغ ستيلرز (كوريا).
(6): أولسان هيونداي (كوريا) - فينتفورت كوفو (اليابان).
(7): شاندونغ تايشان (الصين) - كاوازاكي فرونتال (اليابان).
(8): بانكوك يونايتد (تايلاند) - يوكوهاما مارينوس (اليابان).
ربع النهائي
الغرب (الذهاب 4 و5، الإياب 11 و12 آذار مارس المقبل).
- ربع النهائي (1): الفائز من مباراة (1) - الفائز من مباراة (2).
- ربع النهائي (2): الفائز من مباراة (3) - الفائز من مباراة (4).
الشرق (الذهاب 5 و6، الإياب 12 و13 آذار مارس المقبل).
- ربع النهائي (3): الفائز من مباراة (5) - الفائز من مباراة (6).
- ربع النهائي (4): الفائز من مباراة (7) - الفائز من مباراة (8).
نصف النهائي
الغرب (16 و23 نيسان أبريل المقبل).
- نصف النهائي (1): الفائز من مباراة (1) - الفائز من مباراة (2).
الشرق (17 و24 نيسان أبريل المقبل).
- نصف النهائي (2): الفائز من مباراة (3) - الفائز من مباراة (4).
النهائي (11 و18 أيار مايو المقبل).
الفائز من مباراة (2) - الفائز من مباراة (1).
في المقابل، أسفرت قرعة الإدوار الإقصائية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2023-2024 - بعد تأهل أحد عشر فريقا من دور المجموعات للنسخة التاسعة عشرة من البطولة، والتي انطلقت في أيلول (سبتمبر) بمشاركة 36 نادياً من مختلف مناطق الاتحاد الخمس – عن وقوع مواجهات مثيرة في المنطقتين الغربية والشرقية.
ويشهد قبل نهائي المناطق لقاء فريق أبديش عطا القرغيزي بطل منطقة الوسط مع فريق تايتشونغ فوتورو من الصين تايبيه وبطل منطقة الشرق، في حين يتقابل بطل منطقة آسيان مع أوديشا الهندي بطل منطقة الجنوب، حيث سيتم تحديد بطل منطقة آسيان من خلال مواجهات الدورين قبل النهائي والنهائي للمنطقة، والتي تقام من مواجهة واحدة.
ومن المقرر أن تقام مواجهتي قبل نهائي المناطق أيام 6 و7 آذار (مارس) المقبل للذهاب، و13 و14 منه للإياب، على أن يقام النهائي من مواجهتي ذهاب وإياب يومي 17 و24 نيسان (أبريل) المقبل.
ويتأهل الفائز في نهائي المناطق لمواجهة بطل منطقة الغرب، في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي، والتي تقام يوم 5 أيار (مايو) المقبل.
وسيتم تحديد بطل منطقة الغرب، بعد خوض ذهاب الدور قبل النهائي يومي 12 و13 شباط (فبراير) المقبل، والإياب يومي 19 و20 منه، ثم النهائي من مواجهتي ذهاب وإياب يومي 16 و23 نيسان (أبريل) المقبل.
وتاليا برنامج مباريات الأدوار الإقصائية
نصف نهائي منطقة الغرب (الذهاب 12 و13، والإياب 19 و20 شباط "فبراير" المقبل).
- نصف النهائي 1: الرفاع (البحرين) – النهضة (عُمان).
- نصف النهائي 2: العهد (لبنان) – الكهرباء (العراق).
- نهائي منطقة الغرب (16 و23 نيسان أبريل المقبل).
- الفائز من قبل النهائي (2) - الفائز من قبل النهائي (1).
- نصف نهائي منطقة آسيان (13 شباط فبراير المقبل).
- نصف النهائي 1: ماكارثر (أستراليا) – صباح (ماليزيا).
- نصف النهائي 2: مارينرز (أستراليا) - كراون (كمبوديا).
- نهائي منطقة آسيان (22 شباط فبراير المقبل).
- الفائز من قبل النهائي (1) - الفائز من قبل النهائي (2).
- نصف نهائي المناطق (الذهاب 6 و7، والإياب 13 و14 آذار مارس المقبل).
- نصف النهائي 1: أبديش عطا (قرغيزستان) - تايتشونغ فوتورو (الصين تايبيه).
- نصف النهائي 2: بطل منطقة آسيان - أوديشا (الهند).
نهائي المناطق (17 و27 نيسان أبريل المقبل).
نهائي كأس الاتحاد الآسيوي (5 أيار مايو المقبل).
بطل الغرب - الفائز في قبل نهائي المناطق (موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم).

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