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ألكاراز يثأر من ديوكوفيتش ويتوج بكأس موسم الرياض

12/28/2023 2:24:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كرة المضرب فاز الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالميا، على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول، في كأس موسم الرياض للتنس، البطولة الاستعراضية التي تقام في السعودية أمام متابعة أكثر من 40 ألف متفرج، بمجموعتين لواحدة، حيث حسم ألكاراز المباراة لصالحه بنتيجة (4-6) و(6-4) و(6-4).
ويتنافس الثنائي في الوقت الراهن، على عرش اللعبة، بعد اعتزال السويسري روجيه فيدرير، وتعدد إصابات الإسباني رافائيل نادال.
وبهذه النتيجة، رد ألكاراز الدين بعد سقوطه في آخر مواجهتين له أمام الصربي ديوكوفيتش في نهائي بطولة سينسيناتي بالولايات المتحدة الأميركية، ثم في نصف نهائي بطولة تورينو الإيطالية التي حسمها نوفاك لصالحه.
من جانبه، حرص نادي النصر السعودي على تكريم نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز، حيث أهدى "العالمي" قميص الفريق الذي يحمل الرقم 1 إلى ألكاراز، وذلك بعد حديث اللاعب عن النادي السعودي.
وكان ألكاراز، تحدث لوسائل الإعلام فور وصوله للسعودية، بأنه لا يعرف الكثير عن الرياض باستثناء نادي النصر، مؤكدا حرصه على متابعة مباريات الفريق لتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوفه.
بدورها، استأنفت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا نشاطها في ملعب التدريبات مؤخرا، تحسبا لمشاركة المصنفة الأولى على العالم سابقا في بطولة بريسبان الدولية للتنس.
وتسجل أوساكا، التي فازت من قبل بلقبين في أستراليا وأميركا المفتوحة، عودتها إلى أستراليا للمشاركة في بطولة "بريسبان" المقرر أن تنطلق يوم بعد غد، وذلك بعد غيابها عن نسخة العام الماضي من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب الحمل، حيث رزقت أوساكا التي تعيش في أميركا وزوجها مغني الراب الأميركي كورداي، بطفلة في لوس أنجليس بتموز (يوليو) الماضي، وأطلقا عليها اسم شاي.
وخاضت أوساكا مباراة واحدة فقط منذ بطولة أميركا المفتوحة العام 2021، أمام داريا جافريلوفا في بطولة طوكيو خلال أيلول (سبتمبر) من العام 2021.
إلى ذلك، تراجع الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول عالميا سابقا، إلى المركز 664 بعد موسم 2023 الذي غاب عن معظمه بسبب الإصابة، وسيعود إلى المنافسة في دورة بريزبين الأسترالية في 31 كانون الأول (ديسمبر) الحالي في سن الثلاثين، حيث قال في تصريحات: "العام قد يكون الأخير بالنسبة لي"، من دون أن يؤكد ذلك بنسبة حاسمة".
وقال في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "عملت كثيرا للعودة إلى المنافسة، وإذا سمحت لي الأمور ولياقتي البدنية فجأة بالاستمرار والاستمتاع بما أقوم به، فأعتقد أنه من غير المنطقي أن أضع حدا لمسيرتي".
ولم يلعب الإسباني منذ خسارته في الدور الثاني أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني (يناير) 2023، وبعد أن خضع إلى عملية جراحية، قال: "إنه يطمح فقط لأن يكون منافسا في بريزبين". -(وكالات)

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