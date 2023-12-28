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باكس وسيكسرز يطاردان سلتيكس على زعامة المنطقة الشرقية

12/28/2023 2:24:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) واصل فريقا ميلووكي باكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز مطاردتهما لفريق بوسطن سلتيكس على زعامة المنطقة الشرقية والترتيب العام لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بفوز باكس على بروكلين نتس (144-122) وسيكسرز على أورلاندو ماجيك (112-99).
واستفاد باكس على أكمل وجه من قرار نتس إراحة نجومه بعد العودة من رحلة إلى الغرب خسر خلالها 4 من مبارياته الخمس، ثم أتبع ذلك بهزيمتين على أرضه قبل أن يستعيد توازنه بفوزين على الجريح ديترويت بيستونز، كي يحقق فوزه الثالث والعشرين في 31 مباراة.
وبفضل 32 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة من نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو و27 نقطة و10 تمريرات حاسمة من كريس ميدليتون، عوض باكس خسارته مباراته الماضية أمام نيويورك نيكس وعزز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية بعدد انتصارات سلتيكس المتصدر نفسه، الذي خاض مباراتين أقل منه.
وأراح أصحاب الأرض ثلاثة من لاعبيهم الأساسيين، وهم: سبنسر دينويدي ونيك كلاكستون وكام جونسون، إضافة الى دوران فيني- سميث، لكنهم "قاوموا بشدة" وفق ما قال أنتيتوكونمبو بعد اللقاء، مضيفا "لا أعرف معظمهم، لكني لن أنساهم بالتأكيد بعد اليوم لأنهم صعبوا الأمو علينا".
وخاض نتس اللقاء بتشكيلة من "المبتدئين" ولاعبين بعقود قصيرة الأمد، لكنه قاتل بشراسة قبل أن يستسلم في الربع الأخير الذي تفوق خلاله باكس بفارق 14 نقطة 44-30، فيما لعب كامرون باين وماليك بيسلي دورا في الانتصار العاشر من أصل 12 مباراة خاضها باكس في كانون الأول (ديسمبر) الحالي، بعدما سجل كل منهما 5 ثلاثيات، لينهي الأول اللقاء بـ18 نقطة والثاني بـ17.
ومن جهة نتس، الذي مني بهزيمته السادسة عشر في 31 مباراة، كان "المبتدئ" جايلن ويلسون الأفضل بـ21 نقطة مع 10 متابعات، وأضاف ترندون واتفورد 17 وكل من دينيس سميث و"المبتدئ" الآخر نوا كلاوني 14.
وفي أورلاندو ورغم غياب نجمه الكاميروني جويل إمبيد للمباراة الثانية تواليا بسبب التواء في الكاحل الأيمن، حقق سيكسرز فوزه التاسع في آخر 11 مباراة والحادي والعشرين في 30 مباراة بتغلبه على ماجيك 112-92، وذلك بفضل جهود تايريس ماكسي (23 نقطة) وتوبياس هاريس وديانتوني ميلتون (22 لكل منهما).
كما عوض بول ريد غياب إمبيد بشكل جيد من خلال تسجيله 15 نقطة مع 10 متابعات و3 اعتراضات دفاعية (بلوك)، مساهماً في الفوز على ماجيك الذي مني بهزيمته الخامسة في آخر سبع مباريات والثانية عشر هذا الموسم رغم جهود الألماني فرانز واغنر (24 نقطة) وجايلن ساغس (20) وباولو بانشيرو (19 مع 9 متابعات)، متأثراً بمعاناته من خارج القوس حيث اكتفى بتسع ثلاثيات من أصل 33 محاولة.
وشدد مدرب سيكسرز نيك نورس بعد هذا الفوز الذي عزز به فريق مركزه الثالث في المنطقة الشرقية بفارق مباراتين ونصف عن سلتيكس، على ضرورة التأقلم مع غياب إمبيد بالقول: "أعتقد أنه يتوجب علينا بالتأكيد إيجاد أسلوب لعب مختلف لأن الأمر مختلف حين لا يكون هنا"، مضيفاً "اللعب جيداً بالشكل الكافي الذي يمنحنا فرصة الفوز هو الأمر الأهم بغياب جويل".
وحقق كيفن دورانت ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دبل" للمرة الثامنة عشرة في مسيرته المتوجة بلقبين بألوان غولدن ستايت ووريرز، وقاد فينيكس صنز للفوز على مضيفه هيوستن روكتس 129-113 بتسجيله 27 نقطة مع 10 متابعات و16 تمريرة حاسمة (أعلى رقم له في مسيرته).
ونجح دورانت في 9 من محاولاته الـ16، واضعاً حداً لمسلسل هزائم فريقه عند ثلاث مباريات ومانحاً إياه انتصاره الأول خارج الديار منذ 26 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، كما ساهم إيريك غوردون في الفوز الخامس عشر لصنز في 30 مباراة بتسجيله 27 نقطة في أول لقاء على ملعب فريقه السابق منذ أن تخلى عنه الأخير في شباط (فبراير) الماضي.
وسجل غوردون 17 نقطة في الربع الثاني الذي حسمه فريقه 43-31، منهياً الشوط الأول بفارق كبير 73-55، فيما كان التركي ألبيرين شينغون (24 نقطة) وجايلن غرين (23 بينها 6 ثلاثيات) الأفضل في صفوف روكتس الذي مني بهزيمته الرابعة عشرة.
وبفضل 36 نقطة لكل من الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر وجايلن وليامس، حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزه العشرين في 29 مباراة، وجاء على حساب ضيفه نيويورك نيكس 129-120، فيما عاد كليفلاند كافالييرز من بعيد وعوض تخلفه أمام مضيفه دالاس مافريكس بفارق 20 نقطة في الشوط الأول وفاز 113-110.
ويدين كافالييرز بالفوز إلى كاريس ليفيرت الذي سجل 29 نقطة، بينها سلة التقدم والفوز من خارج القوس في الثواني الأخيرة من اللقاء، فيما ساهم جاريت ألن بـ24 نقطة مع 23 متابعة وأيزاك أوكورو بـ22 نقطة في الفوز الثالث للضيوف من أصل أربع مباريات خاضوها من دون نجمهم المريض دونوفان ميتشل.
ورغم جهود السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي سجل 39 نقطة ووصل إلى الثلاثين نقطة أو أكثر للمرة الرابعة عشرة في آخر 15 مباراة، مني مافريكس بالهزيمة الثالثة عشرة، ووضع تورونتو رابتورز حدا لهزائمه خارج الديار عند خمس مباريات متتالية بتغلبه على واشنطن ويزاردز 132-102 بفضل البريطاني أو جي أنونوبي (26 نقطة) والكاميروني باسكال سياكام (22 مع 11 تمريرة حاسمة) وسكوتي بارنز (20 مع 12 متابعة). -(وكالات)

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