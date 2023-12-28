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انتصارات للأرثوذكسي والفحيص واتحاد عمان بـسلة الشارقة

12/28/2023 2:24:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حققت الفرق الأردنية، الأرثوذكسي واتحاد عمان والفحيص، انتصارات متتالية في بطولة الشارقة الدولية للناشئين والناشئات بكرة السلة، والتي تقام في مدينة خورفكان الإماراتية وتمتد فعالياتها حتى نهاية الشهر الحالي.
وحقق فريق الأرثوذكسي للناشئين تحت 16 عاما الفوز في أولى مبارياته بالبطولة الدولية على فريق الشارقة بنتيجة (55-52)، وفاز لاعبه فيصل دعيبس بجائزة أفضل لاعب في المباراة، كما حققت ناشئات الأرثوذكسي الفوز على فريق الفحيص“ب” بنتيجة (51-22)، في لقاء اختيرت فيه لاعبته آية سمار أفضل لاعبة في المباراة.
واستهل فريق الفحيص مشواره في بطولة الناشئات بفوزين على أكاديمية جام وأحد الفرق الهندية المشاركة، ليبلغ الدور الثاني بالعلامة الكاملة، فيما يحتاج فريق نجوم الفحيص للفوز على أكاديمية جام عندما يلتقيان صباح اليوم، لبلوغ الدور قبل النهائي من البطولة الدولية، فيما يقدم فريق اتحاد عمان بفرقه الخمسة المشاركة بالبطولة، عروضا لافتة تنوعت بين الاستعداد لبطولتي تحت 14 و 16 المحليتين، وبين إكساب أشباله بفئة تحت 12 عاما خبرات المشاركة والاحتكاك مع فرق خارجية.
وتأتي مشاركة الأرثوذكسي واتحاد عمان ونجوم اتحاد عمان في بطولة الشارقة للناشئين، محطة تحضيرية لهم، وذلك قبل استئناف منافسات المرحلة الثانية من دوري الناشئين تحت 16 سنة في 12 من كانون الثاني (يناير) المقبل، فيما تأتي مشاركة فريقا اتحاد عمان للفئة تحت 14 عاما، تحضيرا لبطولة الدوري المحلي التي ستنطلق في منتصف الشهر ذاته.
وتحظى البطولة الدولية في إمارة الشارقة – التي تقام بالتعاون مع أكاديمية جام - بمشاركة 34 فريقا وأكاديمية يمثلون 7 دول عربية وأجنبية، وهي: الإمارات“البلد المضيف” ولبنان وإسبانيا وصربيا وأستونيا والهند والأردن.
وتقام مباريات المرحلة الأولى بنظام الدوري الكامل من مرحلتين مع تقسيم الفرق المشاركة بكل فئة إلى مجموعتين، بحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، مرورا بالدور النهائي، وهي الأدوار التي تلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

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