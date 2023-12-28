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الملاكمة تقتحم العالمية وتهبط بالآسيوية.. وتقدم ملحوظ للفئات العمرية

12/28/2023 2:24:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس رفع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة محمد أبو جاجة، اسم الأردن عاليا في بطولة العالم، بعد ظفره بالميدالية الأولى عالميا برياضة الفن النبيل، ما جعل العام 2023، أحد أنجح الأعوام في الملاكمة الأردنية، نظير هذا الإنجاز غير المسبوق.
ونجح أبو جاجة في الحصول على الميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم التي احتضنتها أوزبكستان، بعد سلسلة من النتائج المميزة والمستويات القوية خلال أدوار البطولة، ليحظى بعد ذلك بتكريم من ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، نظير جهده المميز وعمله الدؤوب.
وحصلت الملاكمة على 10 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العربية التي أقيمت في الجزائر، بواقع 5 ميداليات ذهبية عبر كل من: محمد أبو جاجة، زياد عشيش، عدي الهنداوي، حسين عشيش وحنان نصار، وميدالية فضية واحدة عبر يوسف عشيش، و4 ميداليات برونزية عبر كل من: محمد غانم، محمد المهيرات، محمد سليمان وحذيفة عشيش.
وجاءت مشاركة المنتخب في سلسلة الحزام الذهبي في المغرب مميزة، بعد حصول اللاعب زياد عشيش على الميدالية الذهبية، مقابل 4 ميداليات برونزية لكل من: زيد البيطار، محمد أبو جاجة، عبادة الكسبة ويوسف عشيش، علما بأن البطولة شهدت تواجد لاعبين مميزين من مختلف دول العالم.
وكانت دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في الصين، النقطة السلبية الوحيدة في مشوار منتخب الملاكمة خلال العام الحالي، حيث لم يتمكن أي لاعب من الوصول إلى أدوار متقدمة، والخروج من دون الظفر بأي ميدالية، ما حرم عددا من اللاعبين، فرصة التأهل المباشر لدورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل، حيث إن أول وثاني كل وزن يتأهل بشكل مباشر للأولمبياد.
وعلى صعيد الفئات العمرية، أصبح للمنتخب الوطني للملاكمة اسما لا يستهان به نظير مشاركاته الجيدة والمتطورة مقارنة بالسنوات الطويلة الماضية، حيث نجح منتخب الشباب في الحصول على ميداليتين برونزيتين في بطولة آسيا، عبر عمر الحديدي وميس أبو خديجة، فيما كانت المشاركة التاريخية الأولى للمنتخب الوطني في بطولة العالم للناشئين مثمرة، بحصول اللاعب أكرم زيادة على الميدالية البرونزية، علما بأن المنتخب شارك فيها بـ 4 لاعبين فقط.
وشاركت اللاعبة حنان نصار في بطولة العالم للملاكمة للسيدات بالهند، أملا بصناعة إنجاز عالمي للملاكمة النسوية العربية، إلا أن الخبرة مالت لمنافستها المكسيكية باتريسيا هيريرا، وودعت الأردنية من الدور ثمن النهائي.
وعلى صعيد رياضة المواي تاي، حصل المنتخب الوطني على ميدالية برونزية واحدة في البطولة العربية التي أقيمت في الإمارات، عبر اللاعب محمد العواسا، لينجح هو الوحيد من بين زملائه اللاعبين الثمانية الذين مثلوا المنتخب في البطولة، بالصعود على منصة التتويج العربية.
ولم ينجح "المواي تاي" في المنافسة على الميداليات الملونة في بطولة العالم للرجال التي جرت في تايلند، رغم مشاركة 6 لاعبين بأوزان مختلفة، فيما نجح منتخب الشباب والشابات في الحصول على 5 ميداليات ببطولة العالم بتركيا، عبر كل من: محمد عليان (ذهبية)، قمر المناصير (فضية)، سعد أبو صفية، عبد الله أبو زنيمة وريم الرمحي (برونزية).
ولم يكتف منتخب الشباب بالتألق العالمي، بل امتد للبطولة العربية التي احتضنتها ليبيا، بعد الحصول على 7 ميداليات ملونة، جاءت عبر كل من: زيد الشاويش (ذهبية)، جمال بداوي (فضية)، قمر المناصير، أسعد السعدي، عبد الله أبو زنيمة، سدين الرمحي ومنذر حمد (برونزية).
ولم يكن العام 2023 سعيدا على رياضة الكيك بوكسينج، التي لم تنجح في الحصول على أي ميدالية ببطولة العالم التي أقيمت في البرتغال، رغم المشاركة بـ6 لاعبين، وعدم تكرار إنجاز العام 2021 الذي نجح المنتخب وقتها بحصوله على ميدالية برونزية عبر اللاعب علي خلف.
وأثبت العام 2023، أن الفئات العمرية في الألعاب القتالية، قدمت نفسها بصورة طيبة، ما يجبر الاتحادات على أن تكون أكثر حرصا في الفترة المقبلة، بزيادة الاهتمام والدعم لهذه الفئة، أملا في تحقيق أفضل الإنجازات في المستقبل.

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