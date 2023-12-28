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رياضة السيارات: سباقات مثيرة في أرجاء الوطن.. وإلغاء الباها الدولي والبانوراما

12/28/2023 2:24:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب ‏ شهد العام الحالي سباقات مثيرة لرياضة السيارات في أرجاء الوطن كافة، حيث تمت إقامة سباقات متعددة للسيارات وفقا لروزنامة ‏الأردنية لرياضة السيارت، حيث تمت إقامة 5 راليات ضمن بطولة الأردن للراليات، ‏إضافة إلى رالي الأردن الدولي، وسباق الحسين ‏لمرتفع الرمان، و5 سباقات ضمن بطولة الأردن للكارتينغ، و3 سباقات ضمن بطولة ‏الأردن للدفع الرباعي، وسباقين ضمن بطولة ‏الأردن للدرفت "تاندوم"، و4 سباقات ضمن بطولة الأردن للسرعة، وبطولة الأردن للسباقات ‏الرقمية، وقررت الأردنية لرياضة ‏السيارات إلغاء 3 سباقات مهمة، بسبب الأوضاع التي التي تمر بها المنطقة، وهي سباق ‏باها الأردن الدولي للراليات ‏الصحراوية والجولة الثالثة من بطولة ماوتن ديو للدرفت، وسباق البانوراما.
وأحرز الملاح الأردني عطا ‏الحمود، لقب بطولة الشرق الأوسط للملاحين للمرة الأولى، في مسيرته وحظي بتتويج رسمي من قبل ‏الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، خلال حفل كبير شارك فيه أبطال رياضة السيارات العالمية.‏
الفائزون في بطولات الأردن
‏- بطولة الأردن للراليات: أحرز المتسابق العُماني عبد الله الرواحي لقب بطولة الأردن للراليات للسائقين ‏‏والملاحين للمرة الثانية ‏(2019، 2023)، وأحرز ملاحه عطا الحمود لقب بطولة الأردن للملاحين 5 مرات الأعوام 2003 و2010 و2019 و2020، 2023.‏
‎وأحرز المتسابق شاكر جويحان لقب بطولة الأردن للراليات عن فئة (إن آر 4)، وجاءت المتسابقة نانسي المجالي ‏لقب بطولة الأردن ‏عن فئة (إم 2)، وحقق المتسابق هاشم كلبونة لقب بطولة الأردن عن فئة (تي إن) ونالت ناديا ‏شنودة لقب بطولة الأردن للملاحين ‏عن فئة (إم 2)، وحقق الملاح مصطفى جمعة لقب بطولة الأردن للملاحين عن ‏فئة (إن آر 4)، وجاء الملاح مصطفى البيطار لقب ‏بطولة الأردن للملاحين (تي إن).‏
‏- سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان: كسر المتسابق اللبناني روجيه فغالي ‏الرقم القياسي للسائق ‏خاتشيك ‏شاديان الذي احتفظ به منذ ‏العام 2019، بزمن ‏‏1.48.28 دقيقة.‏
‏ليسجل فغالي رقما قياسيا جديدا بزمن 1.47.139 دقيقة، ‎وكان رقمه القياسي الذي حققه العام 2007، صمد 12 عاما، بزمن ‏‏‏1.48.76 ‏دقيقة، قبل أن يكسره خاتشيك، وحل المتسابق مصطفى عطاري في المركز ‏الثاني وجاء المتسابق حسام ‏سالم في المركز ‏الثالث.‏
‏- بطولة الأردن للسباقات الرقمية: حقق المتسابق غيث ابو طاعة المركز الأول في الترتيب العام، وحل المتسابق ‏مالك فحماوي في ‏المركز الثاني، وجاء المتسابق معاذ الشيشاني في المركز الثالث‎.‎
‏- بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي: أحرز المتسابق وسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان المركز الأول في ‏الترتيب العام للبطولة، ‏وجاء المتسابق نضال فياض وملاحه ناصر الخلايلة في المركز الأول في الترتيب العام ‏للمجموعة برو، وجاء المتسابق حمدان ‏العواملة وملاحه عمر العمري في المركز الأول للترتيب العام للمجموعة ‏سيمي برو. ‎
وكانت أقيمت العام الحالي، ضمن روزنامة الأردنية لرياضة السيارات 3 سباقات في متنزة غمدان – طريق ‏‏‏المطار ومنطقة الكاولين ‏‏– ماحص.‏
‏- بطولة الأردن لسباقات السرعة: أحرز المتسابق شاكر جويحان، ‏لقب ‏البطولة ولقب الدفع الرباعي، وحل ‏خلفه المتسابق مصطفى ‏عطاري في المركز الثاني، وجاء المتسابق هشام النجار بالمركز ‏‏الثالث، وأحرز المتسابق ‏عبد شيكاخوا لقب بطولة الدفع الخلفي، وحل ‏المتسابق جاد نباص بالمركز الثاني، وجاء المتسابق سالم طعيمة ‏‏بالمركز الثالث، ونال المتسابق يزن جمعة لقب بطولة الدفع ‏الأمامي، وجاء المتسابق مصطفى جمعة بالمركز ‏الثاني، وحل السائق أمجد ‏‏الحوراني بالمركز الثالث.‏
وأقيمت سباقات البطولة على مضمار حلبة منجا بمادبا، ونادي السيارات الملكي، وموقف السيارات في ‏‏العبدلي ‏بوليفارد، بمشاركة ‏سائقين من الأردن وفلسطن والعراق.‏
‏- سباق "الجيمخانا"- البحر الميت: توج المتسابقون مؤيد يوسف بطلا للدرفت وشاكر جويحان بطلا للدفع الرباعي ومحمد العزة بطلا ‏للدفع الأمامي وعامر موسى بطلا للدفع الخلفي، والذي وجمع للمرة الأولى أبطال سباقات السرعة والدرفت في حلبة واحدة.‏
‏- بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ: حقق المتسابق مهند أبو دبرة المركز الأول، وجاء المتسابق سند الحموي ‏بالمركز الثاني، وحل ‏المتسابق فيصل ناشخو المركز الثالث.‏
وأحرز المتسابق سند الحموي المركز الثاني في فئة الجونيور ماكس بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق ‏الأوسط وشمال ‏أفريقيا، التي استضافها الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية على حلبة لوسيل الدولية، ‏بمشاركة 165 سائقا من 15 دولة في ‏منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحل المتسابق فيصل ناشخو بالمركز ‏الخامس في فئة السينيور ماكس.‏
وفاز المتسابق حمزة الفايز بجائزة أفضل سائق عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجولة الختامية من ‏بطولة تحدي ‏الروتاكس ماكس 2023 للكارتينغ، التي أقيمت على حلبة البحرين الدولية.‏‎‎
وجاء فوز الفايز بناء على تصويت ممثلين عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علما بأن البطولة شهدت مشاركة أكثر ‏من 400 ‏متسابق من مختلف أنحاء العالم.‏

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