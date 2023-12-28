رياضة السيارات: سباقات مثيرة في أرجاء الوطن.. وإلغاء الباها الدولي والبانوراما

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب شهد العام الحالي سباقات مثيرة لرياضة السيارات في أرجاء الوطن كافة، حيث تمت إقامة سباقات متعددة للسيارات وفقا لروزنامة الأردنية لرياضة السيارت، حيث تمت إقامة 5 راليات ضمن بطولة الأردن للراليات، إضافة إلى رالي الأردن الدولي، وسباق الحسين لمرتفع الرمان، و5 سباقات ضمن بطولة الأردن للكارتينغ، و3 سباقات ضمن بطولة الأردن للدفع الرباعي، وسباقين ضمن بطولة الأردن للدرفت "تاندوم"، و4 سباقات ضمن بطولة الأردن للسرعة، وبطولة الأردن للسباقات الرقمية، وقررت الأردنية لرياضة السيارات إلغاء 3 سباقات مهمة، بسبب الأوضاع التي التي تمر بها المنطقة، وهي سباق باها الأردن الدولي للراليات الصحراوية والجولة الثالثة من بطولة ماوتن ديو للدرفت، وسباق البانوراما.
وأحرز الملاح الأردني عطا الحمود، لقب بطولة الشرق الأوسط للملاحين للمرة الأولى، في مسيرته وحظي بتتويج رسمي من قبل الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، خلال حفل كبير شارك فيه أبطال رياضة السيارات العالمية.
الفائزون في بطولات الأردن
- بطولة الأردن للراليات: أحرز المتسابق العُماني عبد الله الرواحي لقب بطولة الأردن للراليات للسائقين والملاحين للمرة الثانية (2019، 2023)، وأحرز ملاحه عطا الحمود لقب بطولة الأردن للملاحين 5 مرات الأعوام 2003 و2010 و2019 و2020، 2023.
وأحرز المتسابق شاكر جويحان لقب بطولة الأردن للراليات عن فئة (إن آر 4)، وجاءت المتسابقة نانسي المجالي لقب بطولة الأردن عن فئة (إم 2)، وحقق المتسابق هاشم كلبونة لقب بطولة الأردن عن فئة (تي إن) ونالت ناديا شنودة لقب بطولة الأردن للملاحين عن فئة (إم 2)، وحقق الملاح مصطفى جمعة لقب بطولة الأردن للملاحين عن فئة (إن آر 4)، وجاء الملاح مصطفى البيطار لقب بطولة الأردن للملاحين (تي إن).
- سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان: كسر المتسابق اللبناني روجيه فغالي الرقم القياسي للسائق خاتشيك شاديان الذي احتفظ به منذ العام 2019، بزمن 1.48.28 دقيقة.
ليسجل فغالي رقما قياسيا جديدا بزمن 1.47.139 دقيقة، وكان رقمه القياسي الذي حققه العام 2007، صمد 12 عاما، بزمن 1.48.76 دقيقة، قبل أن يكسره خاتشيك، وحل المتسابق مصطفى عطاري في المركز الثاني وجاء المتسابق حسام سالم في المركز الثالث.
- بطولة الأردن للسباقات الرقمية: حقق المتسابق غيث ابو طاعة المركز الأول في الترتيب العام، وحل المتسابق مالك فحماوي في المركز الثاني، وجاء المتسابق معاذ الشيشاني في المركز الثالث.
- بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي: أحرز المتسابق وسيم أبو جابر وملاحه إيهاب علان المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، وجاء المتسابق نضال فياض وملاحه ناصر الخلايلة في المركز الأول في الترتيب العام للمجموعة برو، وجاء المتسابق حمدان العواملة وملاحه عمر العمري في المركز الأول للترتيب العام للمجموعة سيمي برو.
وكانت أقيمت العام الحالي، ضمن روزنامة الأردنية لرياضة السيارات 3 سباقات في متنزة غمدان – طريق المطار ومنطقة الكاولين – ماحص.
- بطولة الأردن لسباقات السرعة: أحرز المتسابق شاكر جويحان، لقب البطولة ولقب الدفع الرباعي، وحل خلفه المتسابق مصطفى عطاري في المركز الثاني، وجاء المتسابق هشام النجار بالمركز الثالث، وأحرز المتسابق عبد شيكاخوا لقب بطولة الدفع الخلفي، وحل المتسابق جاد نباص بالمركز الثاني، وجاء المتسابق سالم طعيمة بالمركز الثالث، ونال المتسابق يزن جمعة لقب بطولة الدفع الأمامي، وجاء المتسابق مصطفى جمعة بالمركز الثاني، وحل السائق أمجد الحوراني بالمركز الثالث.
وأقيمت سباقات البطولة على مضمار حلبة منجا بمادبا، ونادي السيارات الملكي، وموقف السيارات في العبدلي بوليفارد، بمشاركة سائقين من الأردن وفلسطن والعراق.
- سباق "الجيمخانا"- البحر الميت: توج المتسابقون مؤيد يوسف بطلا للدرفت وشاكر جويحان بطلا للدفع الرباعي ومحمد العزة بطلا للدفع الأمامي وعامر موسى بطلا للدفع الخلفي، والذي وجمع للمرة الأولى أبطال سباقات السرعة والدرفت في حلبة واحدة.
- بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ: حقق المتسابق مهند أبو دبرة المركز الأول، وجاء المتسابق سند الحموي بالمركز الثاني، وحل المتسابق فيصل ناشخو المركز الثالث.
وأحرز المتسابق سند الحموي المركز الثاني في فئة الجونيور ماكس بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي استضافها الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية على حلبة لوسيل الدولية، بمشاركة 165 سائقا من 15 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحل المتسابق فيصل ناشخو بالمركز الخامس في فئة السينيور ماكس.
وفاز المتسابق حمزة الفايز بجائزة أفضل سائق عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجولة الختامية من بطولة تحدي الروتاكس ماكس 2023 للكارتينغ، التي أقيمت على حلبة البحرين الدولية.
وجاء فوز الفايز بناء على تصويت ممثلين عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علما بأن البطولة شهدت مشاركة أكثر من 400 متسابق من مختلف أنحاء العالم.
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