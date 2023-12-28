Thursday, 28 December 2023 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكرة الطائرة: ارتفاع مؤشر التطور.. برونزية السيدات العربية.. وشباب الحسين بطلالثلاثية

12/28/2023 2:24:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو ارتفع مؤشر التطور لاتحاد الكرة الطائرة في موسم 2023، بتوجيهات رئيسته الأميرة آية بنت الفيصل، وجهود نائبها جهاد قطيشات، وكانت نتائجها حضور منتخب السيدات على منصات تتويج الدورة العربية بالبرونزية، في الوقت الذي خطف فيه شباب الحسين البريق المحلي بخطفه "ثلاثية" الألقاب المحلية، فيما فاز فريق النصر بلقبي كأس السوبر وكأس الأميرة آية، واحتفظ دي لاسال بلقب الدوري على صعيد السيدات.
شباب الحسين بطل الأبطال
استحق فريق شباب الحسين للكرة الطائرة لقب بطل أبطال منافسات الرجال، وهو الذي فسره منحه كأس المجموع العام من قبل نائب رئيس الاتحاد جهاد قطيشات ومكافأة مالية، بعد أن خطف ألقاب كأس السوبر والدوري وكأس الأردن بأرقام قياسية، وأضاف إليه تميزه على صعيد منافسات الفئات العمرية التي يحتكر ألقابها.
يذكر أنه شارك في منافسات الرجال 8 فرق، حيث حصل فريق شباب الحسين على المركز الأول بالدوري، وحمل كأس الأردن، وقبله كأس السوبر، فيما حل عيرا وصيفا لبطل الدوري وكأس الأردن والوحدات وصيفا للسوبر، في المنافسات التي هبط منها فريقا التعاون ودير علا إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، فيما تأهل فريقا البقعة بطلا ومليح وصيفا للأولى إلى رحاب الممتاز.
وكان فريق شباب الحسين احتفظ بلقب فئة 2005-2006 في منافسات الدوري، وحل الوحدات وصيفا، والبقعة ثالثا والعودة رابعا، وكذلك فاز بلقب بطولة البراعم مواليد 2008-2009.
ويضاف إلى تميز شباب الحسين في بطولة الصالات، تتويجه أيضا بلقب الطائرة الشاطئية الرمضانية لأندية الدرجة الممتازة، حيث فاز الثنائي خالد أبومشرف وياسر مجاهد باللقب، وحل عيرا وصيفا من خلال الثنائي راشد العلوان وأحمد العواملة، والأخيران توجا بلقب البطولة التصنيفية لاختيار المنتخب الوطني للرجال.
السيدات... سباق النصر ودي لاسال
وغلف السباق التقليدي منافسات السيدات للموسم 2023، وسط تنافس وندية على جميع الألقاب، حيث تمكن النصر من الظفر بلقبي كأس الأردن وكأس السوبر، فيما عاد دي لاسال من بعيد واحتفظ بلقب الدوري عن جدارة واستحقاق، وتسابق الفريقان على استقطاب المحترفات، حيث استقطب النصر اللبنانية ميرنا شيخو، فيما استقطب دي لاسال لاعبة برازيلة ماري دي سيلفا، وأنهى التعاقد معها بالتراضي، وعاد ليستنجد بخبرات التونسية الدولية مروة بوغاتمي.
ومن الجدير بالذكر، أن فريق النصر توج بلقب طائرة السيدات الشاطئية من خلال فرح العطعوط ورهف حيمور، والأخيرتان توجتا أيضا بلقب البطولة التمشيطية لاختيار عناصر المنتخب الوطني للسيدات.
النقع.. مفأجاة سارة
وقدم فريق النقع الذي يدربه المجتهد ضرار هويمل مفاجأة سارة إلى كرة الطائرة الأردنية، عندما حمل لقب الشابات للمرة الأولى إلى الأغوار الجنوبية، كاسرا قيد احتكاره من قبل النصر والتعاون لأكثر من مرة، وزادها بتقديمه 4 لاعبات إلى منتخب الشابات والسيدات، تبعا لتألقهن وإبداعهن، خاصة وأن فريق الشابات للنقع هو الذي مثل فريق السيدات في بطولة فئته وقدم مستويات طيبة.
سيدات الإنجازات
من جديد، قاد منتخب السيدات الطائرة الأردنية للتحليق في سماء الإنجازات، وهذه المرة من خلال الدورة العربية التي أقيمت بالجزائر، عندما تقلدن البرونز بعد وقوفهن في المركز الثالث على سلم الترتيب العام، وقبلها شاركن في تدشين البرونزية للطائرة الشاطئية في غرب آسيا التي أقيمت بقطر، وإن كان الرجال عاد ليشاركهن الإنجاز بتقلده البرونز في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في سورية، فيما حل وجاء المنتخب الوطني للرجال بالمركز الرابع.
متفرقات
استضاف اتحاد الكرة الطائرة بطولة غرب آسيا الأولى لأندية الرجال خلال الفترة من 7-18 آذار (مارس) الماضي، بمشاركة 9 فرق عربية، وقدم فريق شباب الحسين مستوى لافتا، واقترب من دخول مربع الأربعة الكبار، إلا أنه رضي بالوقوف بالمركز السادس، فيما حل فريق الوحدات بالمركز الثامن، واستضاف الاتحاد على هامش البطولة، اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا، واجتماع مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا.
ولعل من أبرز القرارات الإدارية بقالبها الفني المهم، تعاقد اتحاد اللعبة مع المدرب التونسي هيثم الوسلاتي مديرا فنيا للمنتخبات الوطينة، مستفيدا من برنامج الدعم المقدم من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.
ونظم اتحاد الكرة الطائرة دورة الدراسات الدولية للمدربين (المستوى الثاني) بالتعاون مع الاتحاد الدولي خلال الفترة من 20 – 24 تموز(يوليو) الماضي، بإشراف الخبير الدولي د.عاطف رشاد، بمشاركة 13 دارسا من الأردن وفلسطين والإمارات، وقام بإيفاد الحكمين أسامة العضايلة وشيماء أبو سويلم في دورة الدراسات للحكام والتي أقيمت بالعراق، فيما شارك الحكمان تاج الوديان وباسل شباب في التحكيم في دورة الألعاب العربية بالجزائر، وشارك الحكم أسامة العضايلة في بطولة غرب آسيا الأولى للناشئين بالسعودية، وذلك من متطلبات حصوله على شارة التحكيم القارية الدولية، وهي البطولة التي خاض منافساتها المنتخب الوطني للناشئين، وحصل على المركز الخامس.

MENAFN28122023000072011014ID1107666283

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث