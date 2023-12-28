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ظروف صعبة تواجه الجليل بعد فسخ عقود 6 لاعبين

12/28/2023 2:24:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات ينتظر أن يكون الاجتماع التي عقد أمس بين المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة وإدارة النادي، حسم الكثير من الأمور العالقة في مسيرة الفريق، بعد قرار الإدارة أول من أمس، فسخ عقود 6 لاعبين من دون الرجوع للمدير الفني، أو انتظار التقرير الذي سيقدمه العبابنة للإدارة بعدما أنهى الفريق مبارياته في مرحلة الذهاب من دوري المحترفين.
ويتضمن التقرير العديد من الملاحظات والطلبات والاستغناء عن لاعبين، وتعزيز صفوف الفريق في مرحلة الإياب، وحسب مصدر مقرب من النادي، فإن الجهاز الفني فوجئ بقرار الإدارة بفسخ عقود اللاعبين، قبل وصول التقرير الفني واستشارة المدرب.
وينتظر أن يشهد النادي العديد من التقلبات في غضون الأيام القليلة المقبلة، ومن أبرزها اعتذار المدير الفني محمد العبانية عن إكمال مهمته، في حال عدم تحقيق طلباته من خلال توفير الأجواء الفنية والإدارية المناسبة خلال المرحلة المقبلة، حيث ساهمت الظروف المالية في تراجع المستوى الفني للفريق الذي قدم مستويات طيبة في بداية مشواره الموسم الحالي.
كما أن الإدارة تعيش وضعا لا تحسد عليه، بعدما وجدت نفسها أمام تحديات صعبة فرضتها الظروف السابقة، التي حرمت الإدارة من الحصول على المستحقات الشهرية التي يقدمها الاتحاد للأندية، فكانت المبالغ المستحقة للنادي تذهب للأطراف المشتكية.
وبين مصدر مطلع، أن فسخ عقد اللاعبين المغربين أوليفيرا ولقمان عزيز لم يتم بصورة رسمية حتى الآن، ويحتاج لمخالصة مالية بين الطرفين.
وكان الحساب الرسمي للنادي، أعلن أسماء لاعبي الفريق الذين تم فسخ عقودهم، وهم المغربيان نبيل خرشاش وياسين طهري، إلى جانب 4 لاعبين محليين وهم: محمود مشعل، محمد العدوان، طلال الحواري وموسى الزعبي.
وقدم النادي شكره للاعبين على الجهود التي بذلوها مع الفريق طيلة المرحلة الماضية، والتي شهدت مشاركته في بطولات الدرع وكأس الأردن ومرحلة الذهاب لدوري المحترفين.
ويعاني الجليل أسوة ببقية فرق المحترفين ضائقة مالية فرضتها تراكمات الشكاوى المالية، والمستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين والموظفين، وأدت إلى زيادة الأعباء المالية، وصدور قرار بالحجز على باص النادي، ورفض النادي استلام مبلغ 7 آلاف دينار من اتحاد الكرة على سبيل الدين للفرق التي لا يوجد لها مستحقات من رعاية شركة المناصير، في الوقت الذي لم يتقاض فيه اللاعبون والجهاز الفني رواتبهم منذ 5 أشهر.
ويعد فريق الجليل من أبرز فرق الكرة في الشمال، ونال لقب بطولة درع الاتحاد موسم 2021، بعد تغلبه على فريق الوحدات بفارق ركلات الترجيح.
ويستقر الجليل حاليا في المركز العاشر برصيد 8 نقاط على سلم ترتيب دوري المحترفين مع نهاية المرحلة الأولى، بالتساوي مع الأهلي وسحاب صاحبي المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

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