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خسارة جديدة للمنتخب الوطني أمام لبنان تثير القلق

12/28/2023 2:24:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس تعرض المنتخب الوطني لكرة القدم لخسارة جديدة جاءت أمام مستضيفه المنتخب اللبناني بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جرت أمس على ملعب طرابلس البلدي، تحضيرا لنهائيات كأس آسيا، التي تقام خلال شهر كانون الثاني (يناير) المقبل في قطر.
وجرت المباراة أمام أبواب مغلقة بوجه الجماهير ووسائل الإعلام، وذلك بحسب طلب الجهاز الفني للمنتخب الوطني ونظيره اللبناني، بهدف عدم كشف أوراقهما وخطط لعبهما قبل خوض البطولة القارية.
ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة بتشكيلة أساسية مكونة من عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، براء مرعي، أنس بني ياسين، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، نزار الرشدان، فادي عوض، محمد أبو زريق“شرارة”، محمود مرضي وحمزة الدردور.
وأشرك المدير الفني للمنتخب اللبناني ميودراغ رادولوفيتش، بصفة أساسية كلا من مهدي خليل، قاسم الزين، نور منصور، ماهر صبرا، حسين زين، وليد شور، يحيى الهندي، محمد حيدر، نصار نصار، حسن معتوق وهلال الحلوة.
وتقدم المنتخب الوطني بالنتيجة بعد مرور 3 دقائق عبر المهاجم حمزة الدردور، قبل أن يعدل أصحاب الأرض النتيجة عن طريق اللاعب محمد حيدر عند الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.
وفي الشوط الثاني أشرك عموتة عددا من اللاعبين بغية منح الفرصة لأكبر عدد منهم لتجربتهم، قبل أن يخطف المنتخب اللبناني الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، عبر اللاعب نور منصور، لتنتهي المباراة بخسارة جديدة.
وتعد خسارة لبنان الخامسة للمنتخب بعهد المدرب المغربي الحسين عموتة، مقابل تعادلين، فيما لم يعرف المنتخب طعم الفوز خلال 7 مباريات منذ تسلمه المهمة منتصف العام الحالي.
وغاب عن مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره اللبناني 5 لاعبين من القائمة الأولية، حيث ينتظر أن يلتحق الأيام القليلة المقبلة كل من الحارس يزيد أبو ليلى، يزن العرب وموسى التعمري، فيما بقي اللاعبان نور الدين الروابدة وعلي علوان في عمان، من أجل الخضوع لتدريبات بدنية خاصة.
وسيعود وفد المنتخب اليوم إلى العاصمة عمان، من أجل استكمال تدريباته قبيل إعلان عموتة القائمة النهائية للمنتخب، والتي ستغادر إلى قطر الأسبوع المقبل، من أجل خوض مباراتين وديتين أمام قطر في 5 من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، واليابان في التاسع من الشهر ذاته.
ومن المنتظر إبعاد 4 لاعبين من القائمة الحالية، والتي تضم 30 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، عبد الله الزعبي، أحمد جعيدي، فراس شلباية، إحسان حداد، أنس بني ياسين، عبد الله نصيب“ديارا”، براء مرعي، سليم عبيد، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، فادي عوض، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمود شوكت، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق“شرارة”، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، صالح راتب، يوسف أبو جلبوش“صيصا”، رزق بني هاني، حمزة الدردور ويزن النعيمات.
ويبدأ المنتخب الوطني مشواره في النهائيات الآسيوية بملاقاة منتخب ماليزيا في 15 من الشهر المقبل، قبل أن يواجه منتخب كوريا الجنوبية في الجولة الثانية في 20 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته بلقاء المنتخب البحريني بعدها بخمسة أيام.

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