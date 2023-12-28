ما مخاطر نشر صور الأطفال على الإنترنت وكيف تزيلها؟



حذّر مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست الأهل من نشر صور صغارهم، حيث إن رغبتهم بمشاركة ابتسامتهم ولحظات فرحهم مع العالم، قد يكون لها عواقب عديدة، منها التنمر على القاصرين وإساءة استخدام الصور من قبل الغرباء، أما التهديد المتطور فيتمثل في أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات "التزييف العميق".



من الأمثلة التي طرحتها الصحيفة لإساءة استخدام صور الأطفال، أن طلاب المدارس الثانوية في نيوجيرسي استخدموا في الصيف الماضي أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور جنسية لزملائهم في الفصل باستخدام "الصور الأصلية"، وأشارت إلى أنه "زعم أن طالباً في مدرسة ثانوية في مدينة إيساكوا بولاية واشنطن استخدم صوراً حقيقية لزملائه في الفصل لإنشاء صور جنسية، والتي تم بعد ذلك مشاركتها".



وفي إسبانيا، قال آباء لأكثر من 20 فتاة تتراوح أعمارهن بين 11 و17 عاماً، إن صور أطفالهن تم تعديلها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حيث أنشئت لهن صور جنسية.



وبحسب العالم البارز ومدير الأبحاث في معهد علوم المعلومات بجامعة جنوب كاليفورنيا، وائل عبد المجيد، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي "تحتاج إلى صورة واحدة فقط الآن"، ويقول "يمكنك تدريب الذكاء الاصطناعي على التقاط ملامح وجه شخص ما، لذلك إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على التقاط ملامح وجه طفل، يمكنك استبدالها بمقطع فيديو."

هل بالإمكان إزالة جميع الصور؟



لا يوجد زر ممحاة سحري لمسح كل صورة أو مقطع فيديو لشخص ما من الإنترنت. إذا كنت تعرف بالفعل ما تريد إزالته، فهذا أسهل.

ولكن إذا كنت تتعامل مع طفل تمت مشاركة صورته على نطاق واسع، فإن تعقب كل شيء سوف يستغرق وقتاً طويلاً أو حتى مستحيلاً.



"ما يجري على الإنترنت يبقى على الإنترنت، لا يمكن أن يختفي أبداً" بحسب عبد المجيد، شارحاً "تتم مشاركة الصور ومقاطع الفيديو وإعادة مشاركتها، ويتم نسخها احتياطياً وأرشفتها بواسطة الشركات، أو يمكن حفظها ومشاركتها في محادثات مشفرة أو على الويب.

حتى أن إزالة صورة قاصر من نتائج بحث غوغل لا يؤدي إلى حذفها من الإنترنت. وستظل موجودة على الموقع الذي كان يستضيفها".



من جانبها تعتبر مؤلفة كتاب "النشأة في الأماكن العامة: بلوغ سن الرشد في عالم رقمي"، ديفورا هايتنر " "قد لا يكون مستوى اليقظة الذي يمكن لمعظمنا أن يتعايش معه في هذه المرحلة"، مقترحة التطلع إلى المستقبل بإعطاء الحق للطفل في تحديد ما إذا كانت صورته ستظهر على الإنترنت وأين.



كيفية إزالة الصور



تمتلك معظم شركات التكنولوجيا الكبرى نظاماً لطلب إزالة الصور، لكن يوجد دائماً استثناءات، ولا يمكن إزالة كل صورة، وفيما يتعلق ببحث غوغل، الصور، درايف: يمكن للقاصر أو الوصي عليه أو أي شخص مفوض بالتصرف نيابة عنه مثل المحامي أن يطلب إزالة المحتوى - صورة أو مقطع فيديو أو نص - من نتائج بحث غوغل باستخدام هذا النموذج.

هناك بعض القيود. فهو يزيل فقط المحتوى من نتائج غوغل، ولكنها ستظل موجودة على الموقع الأصلي.



لن تقوم غوغل بإزالة المحتوى إذا كان موجوداً على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك وقد ترفض الطلبات إذا كانت الصور على سبيل المثال لطفل يعتبر شخصية عامة أو من حدث يستحق النشر.



تستغرق عملية إزالة الصور عادةً بضعة أيام. إذا كانت الصورة موجودة على غوغل، فيمكنك الإبلاغ عنها هنا، وعلى غوغل درايف هنا .

إذا كانت الصورة قد تمت إزالتها، ولكنها لا تزال تظهر في نتائج البحث، فاستخدم هذه الأداة.



يوتيوب: إذا كان هناك مقطع فيديو لقاصر على يوتيوب، فيمكن له أو من ينوب عنه ملء طلب لإزالته هنا .

يضيف هذا التطبيق مواداً تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في سياساته بحيث يمكنك طلب إزالتها بسهولة.



فايسبوك وانستغرام: لن يسمح هذا الموقعان إلا للوالدين بطلب إزالة المحتوى للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً. إذا كان عمر الطفل يتراوح بين 13 و17 عاماً، فيجب عليه تقديم الطلب بنفسه. روابط النماذج الخاصة بفيسبوك موجودة هنا والنماذج الخاصة بانستغرام موجودة



تيك توك: إذا كنت تريد أن تطلب من تيك توك إزالة مقطع فيديو لقاصر، فيجب على الشخص المصور أو ولي أمره ملء نموذج الخصوصية هذا. حدد "الإبلاغ عن انتهاك الخصوصية" من القائمة.

إن نشر قاصر دون إذنه لا ينتهك تلقائياً إرشادات الشركة - ولكن إذا تم الإبلاغ عنه، عندها تعتبر الشركة أنه يجب حذفه.



كيف تجد الصور التي تريد إزالتها؟



ابدأ البحث على غوغل عن أسمائهم، وتصفح حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك وبأفراد العائلة وأي مدارس أو نواد ينتمون إليها. إذا كنت تبحث عن نسخ من صورة معينة، فحاول إجراء بحث عكسي عن الصور.

انتقل إلى i وانقر على أيقونة الكاميرا للبحث بالصور.



يمكن لعدد من شركات اكتشاف الوجه المثيرة للجدل، مثل Clearview AI وPimEyes، التقاط صورة واحدة لشخص ما والعثور على تطابقات عبر الإنترنت.

لسوء الحظ، لم يتم تصميمها لتكون مفيدة للأشخاص الذين يحاولون التحكم في خصوصيتهم، PimEyes متاح للجمهور، لكنه أشار مؤخراً إلى أنه لن يشمل بعد الآن الوجوه التي تم تصنيفها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على أنها لقاصرين.

أما Clearview AI فأشار إلى أن قاعدة بياناته مخصصة لكيانات مثل تطبيق القانون، وليس للأفراد.



ماذا يمكنك أن تفعل للمضي قدماً؟



من الأسهل وضع قواعد لمشاركة الصور في المستقبل بدلاً من تنظيف ما تم نشره في الماضي، كما ذكرت الصحيفة، وبالنسبة للأطفال الأصغر سنا، تقع هذه المسؤولية على عاتق البالغين من حولهم.



وتوجهت إلى الأهل بعدة نصائح، منها، أن يشاركوا الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بأطفالهم بصورة شخصية، الطريقة الأكثر أماناً هي المحادثات الجماعية المشفرة، و إذا كانوا يفضلون الوصول الأوسع لوسائل التواصل الاجتماعي،

يمكنهم نشر صور عائلية مع تعتيم وجوه صغارهم أو استخدام الخيارات التي تختفي بعد وقت محدد مثل Instagram Stories وابلاغ أقاربهم بوضوح عن عدم رغبتهم بمشاركة صور أطفالهم على الإنترنت.



نظرًا لأن المدارس الثانوية كانت في صلب فضائح الذكاء الاصطناعي المبكرة، دعت الصحيفة الأهل إلى التفكير في المكان الذي يلتقط فيه الطلاب صوراً لبعضهم البعض.

عندما يشارك الأطفال في برامج ومدارس وأنشطة مختلفة، سيتم منح أولياء الأمور نماذج إقرار بالصور للتوقيع عليها. يمكنهم إلغاء الاشتراك في كل هذه العناصر إذا كانوا يريدون ذلك، أو فقط تلك التي تريد استخدام الصور بشكل عام.



بمجرد دخولهم سنوات المراهقة، ربما سيحتاج الأهل إلى تسليم بعض هذه القرارات إلى الأطفال أنفسهم، لذلك لا بد من منحهم كل المعلومات والدعم الذي سيحتاجون إليه لاتخاذ قرارات جيدة إذا أرادوا في أي وقت بدء قناة على يوتيوب أو الظهور في انستغرام الخاص بأحد الأصدقاء.



"إن منح الأطفال القوة والتحكم عندما ينشرون عن أنفسهم يمنحهم استقلالية فيما يتعلق بسمعتهم" تقول هايتنر، مضيفة "قد تكون لديهم كل الأسباب التي تجعلهم لا يريدوننا نشر أشياء معينة، ومن المهم أن يثقوا بأننا لن ننتهك خصوصيتهم".

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