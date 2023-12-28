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اكتشاف علمي... طائر نصفه ذكر والنصف الآخر أنثى

12/28/2023 2:23:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اكتشف أحد علماء الطيور الهواة طائر ثنائي الجنس في كولومبيا. فما يميز هذا الطائر؟ وماهي التفسيرات العلمية لهذه الظاهرة النادرة؟

لوحظت هذه الظاهرة النادرة أيضًا في عصافير الحمار الوحشي والقشريات والفراشات والحشرات الأخرىصورة من: John Murillo/Journal of Field Ornithology | CC-BY-4.0
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اكتشاف مبهر! طائر من فصيلة التناجر نصف جسمه اليمين ذكر ونصف جسمه اليسار أنثى.


عادة تنتشر طيور التناجر التي تتغذى على الثمار على نطاق واسع من جنوب المكسيك وحتى جنوب البرازيل ويبلغ طولها الأقصى بين 13 و 14 سنتمترا.يتميز الذكور منها باللون الأزرقوالأخضر في حين لدى الأنثى ريش أخضر عشبي.


وتعتبر هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها ملاحظة مثل هذا الطائر ثنائي الجنس في بيئته الطبيعية.

ويحدث مثل هذا التشوه الجيني، على سبيل المثال، عندما تنقسم البويضة بشكل غير صحيح ثم يتم تخصيبها بواسطة اثنين من الحيوانات المنوية.

وقد تم اكتشاف هذه الظاهرة النادرة أيضا في عصافير الحمار الوحشي والقشريات والفراشات والحشرات الأخرى.


في الواقع، يعد هذا الطائر المثال الثاني فقط لطائر من فصيلة Honeycreeper ثنائي الجنس الموصوف في الأدبيات العلمية.

وقد اكتشف الطائر الأول من هذا الصنف قبل أكثر من 100 عام، وكان أيضًا نصفه أزرق ونصفه أخضر ولكن على الجانبين المعاكسين.


الصدفة تقود لهذا الاكتشاف


اكتشف عالم الطيور الهاوي جون موريلو هذا الطائر الاستثنائي في فيلاماريا بكولومبيا. و أظهر ذلك لعالم الطيور النيوزيلندي هاميش سبنسر من جامعة أوتاجو، الذي صادف أنه كان يقضي إجازته هناك.

ويوضح هاميش سبنسر في مجلة علم الطيور الميداني: "يمكن للعديد من مراقبي الطيور أن يقضوا حياتهم بأكملها دون أن يروا "جيناندرومورف" ثنائي الجانب في أي نوع من الطيور. هذه الظاهرة نادرة للغاية في الطيور، ولا أعرف أي أمثلة من نيوزيلندا على الإطلاق".


ولحسن الحظ، قام عالم الطيور الهاوي جون موريللو بإعداد وحدة تغذية كان الطائر النادر للغاية يتردد عليها بانتظام لمدة عامين تقريبًا بين أكتوبر 2021 ويونيو 2023، حيث يزور وحدة التغذية بانتظام لمدة أربعة إلى ستة أسابيع، ثم يختفي لمدة ثمانية أسابيع تقريبًا.


طائر فريد ولكنه وحيد


هذا الطائر الفريد ثنائي الجنس، يختلف في أسلوب عيشه على غيره من الطيور. فهو يعيش في عزلة كبيرة.


ويوضح جون موريللو ذلك بالقول "كان الجيناندرومورف ينتظر عادة حتى تتركالطيور الأخرى مواقع التغذية قبل أن يأتي للتغذية بنفسه، نقلا عن dw.

وبشكل عام، كان يتجنب التفاعل مع غيره من الطيور، وكان الآخرون أيضًا يتجنبونه. لذلك يبدو أنه كان من غير المرجح أن تكوم فرصة للتكاثر."

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