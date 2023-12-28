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كيف نواجه العنف ضد الأطفال؟

12/28/2023 2:23:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعاني واحد من كل طفلين في العالم من العنف الذي قد يكون جسديا أو لفظيا أو عاطفيا أو جنسيا، بالإضافة إلى العنف عبر الإنترنت، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.
وتناولت الحلقة 100، التي قدمتها فيسميتا غوبتا سميث، من سلسلة حلقات "العلوم في خمس"، الذي تبثه منظمة الصحة العالمية، عبر منصاتها الرسمية، كيفية التعرف على علامات العنف ومنعها.
واستضافت الحلقة سابين راكوتومالالا، مسؤولة في وحدة منع العنف بمنظمة الصحة العالمية، التي تطرقت إلى تقريرين عن العنف ضد الأطفال، أصدرتهما منظمة الصحة العالمية مؤخرا وتحدثت عن كيفية التعرف على علامات العنف وكيفية الوقاية منه.
أرقام غير مقبولة
قالت راكوتومالالا، إن الأرقام المتعلقة بالعنف ضد الأطفال صادمة وغير مقبولة، ووصلت إلى حد أن واحدا من كل طفلين، بعمر 2 إلى 17 عاما، قد عانى من العنف الجنسي أو الجسدي أو العاطفي في العام الماضي، وبالتالي فإن الآثار الجسدية، مثل الوفيات والإصابات، مروعة.
عواقب صادمة
أضافت راكوتومالالا أن هناك عواقب تستمر مدى الحياة بسبب العنف في مرحلة الطفولة، بما يشمل المزيد من اضطرابات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق، بل إن هؤلاء الأطفال يمكن أن يكونوا أكثر عرضة لخطر الانخراط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر، مثل التدخين وغيرها من الممنوعات.
وفي السياق نفسه، أشارت راكوتومالالا إلى أن هذه العواقب، بدورها، يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالأمراض غير المعدية، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. ومن المرجح أيضا أن الأطفال الذين تعرضوا للعنف في مرحلة الطفولة هم أكثر عرضة لأن يصبحوا مرتكبي أعمال عنف في وقت لاحق من حياتهم.
العنف عبر الإنترنت
ونوهت راكوتومالالا أيضا إلى أن العنف عبر الإنترنت يمثل مشكلة حقيقية، شارحة أن العنف عبر الإنترنت يشمل التنمر والعنف الجنسي عبر الإنترنت، وأوضحت أن هناك عددا من المبادرات المهمة اليوم لجمع البيانات حول هذه المشكلة العالمية عبر الإنترنت. ولكن هناك نوعين من الخرافات المهمة، التي تحتاج إلى توضيح، أولهما هو أن العنف يرتكبه غرباء، والمعروف باسم "الخطر الغريب"، مشيرة إلى أنه في الواقع تحدث معظم حالات التنمر عبر الإنترنت من قبل الأقران والمعارف وأفراد الأسرة.
أما الخرافة الثانية التي تحتاج إلى توضيح، فهي أن العنف عبر الإنترنت يمثل مشكلة في حد ذاته. في الواقع، في معظم الحالات، يرتبط الأمر بالعنف وجها لوجه الذي يحدث في الحياة الواقعية. لذلك، على سبيل المثال، يرتبط التنمر عبر الإنترنت في ثلاثة أرباع الحالات أيضا بالتنمر الذي يحدث في الملعب أو في المجتمع، أو غالبا ما يكون الأطفال الذين يرسلون محتوى جنسيا في علاقة مسيئة مع أصدقائهم المقربين.
علامات على العنف
شرحت راكوتومالالا أن العلامات الشائعة، التي قد تشير إلى إساءة معاملة الأطفال، تشمل، على سبيل المثال، الإصابات غير المبررة أو الكسور أو الحروق. كما أن تغير سلوك الأطفال، على سبيل المثال، مثل أن يصبحوا منعزلين للغاية ومعزولين اجتماعيا أو يصبحوا عدوانيين وعنيفين للغاية من بين العلامات على التعرض للعنف.
وأضافت راكوتومالالا، أن تغير سلوك النظافة لبعض الأطفال وعدم الاهتمام بها بشكل مفاجئ فجأة، أو المعاناة من انخفاض في الأداء الأكاديمي، أو أن يصاب الأطفال الصغار، الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، فجأة بأمراض تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وأكدت ضرورة ملاحظة أن هذه العلامات في حد ذاتها ليست علامات أكيدة على إساءة معاملة الأطفال، ولكن إذا كان هناك مخاوف فيجب على الفور مراجعة العاملين الصحيين أو الاختصاصيين الاجتماعيين أو العاملين في المدرسة.
دور المجتمع وطرق الحماية
استطردت راكوتومالالا، قائلة إنه بالنسبة للآباء ومقدمي الرعاية والمعلمين وأي شخص على اتصال بالأطفال، يجب أن تكون حمايتهم أولوية قصوى، مستشهدة بأنها كأم لثلاثة أطفال تبلغ أعمارهم 16 و14 و10 أعوام، تتبع أربع نصائح أساسية مبنية على الأدلة العلمية، هي:
- التواصل المفتوح مع الأطفال، إذ إنه إذا تمكن الوالدان من تحقيق هذا التواصل المفتوح، ففي اليوم الذي يعاني فيه الطفل من شيء ما، من المرجح أن يأتي إليهما أو أحدهما ويروي ما يعاني منه.
- وضع قواعد واضحة تتضمن، على سبيل المثال، حظر التجول وتنظيم اليوم، ولكن الأهم من ذلك، معرفة مكان الطفل دائما من حيث القواعد.
- تعليم الأطفال عن الموافقة والسلامة الشخصية للجسم، وهذا مهم لجميع الأعمار من عمر 4 إلى 18 سنة.
- وأخيرا، المشاركة بنشاط في حياة الطفل، لأنه إذا كان الوالدان مشاركين في حياة طفلهما، فسيعرفان متى يغير سلوكه، وربما تظهر عليه علامات المتاعب.
وفي الختام، لخصت فيسميتا غوبتا سميث، أن الطريقة التي يمكن من خلالها الحفاظ على سلامة الأطفال هي من خلال التعليم واليقظة والتواصل وإقامة علاقة قوية معهم.-(العربية نت)

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