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محاضرة بمناسبة أعياد الميلاد في رابطة الكتاب

12/28/2023 2:23:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نظمت جمعية الثقافة الفلسفية بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين، مساء أول من أمس، في مقر الرابطة باللويبدة، ندوة بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، تحت عنوان: "المسيح عليه السلام: مقدمات الظهور والشخصية".
وشارك في الندوة أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية، الدكتور جورج الفار، والباحث الأكاديمي فادي مسامرة، وأدارها الدكتور عامر الحافي.
وفي ورقته التي حملت عنوان "العوامل التي مهدت لظهور المسيح"، قال الفار: "إنه يطرح تصوراته حول عوامل ظهور السيد المسيح من جانب أكاديمي، مضيفا "كل الشخصيات التاريخية، ساعدت الظروف وتهيأت لظهورهم، وكل شخصية لم تخرج من الفراغ بل تجسدت في التاريخ والجغرافيا وفي الواقع".
وتطرق الفار إلى مجموعة من العوامل الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والظروف الخاصة التي تهيأت لظهور السيد المسيح، منها الانقسامات الكبرى في اليهودية في القرن الأول ما قبل ظهور السيد المسيح.
فيما ربط مسامرة في ورقته التي حملت عنوان "شخصية المسيح"، مناسبة عيد الميلاد مع ما يجري في قطاع غزة من قتل وإبادة جماعية بحق المستضعفين الفلسطينيين، من قبل قوات الاحتلال.
وبين مسامرة، أن السيد المسيح اختار التضحية بنفسه دفاعاً عمن ظلموا في الأرض، من أجل خلاصهم، وهي قصة وعبرة تتناقلها الأجيال المؤمنة به وبقضيته وفكرته، مشيراً إلى أن ما يحدث في قطاع غزة حالياً هو مشابه لما قام به السيد المسيح، من وجود أشخاص يدافعون عن أرضهم وحياتهم والمستضعفين والإنسانية. -(بترا)

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