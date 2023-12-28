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سخنيني تترجم إيقاعات الزمن- إعادة سرد تاريخ فلسطين للمؤلف كيث وايتلام

12/28/2023 2:23:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي صدر عن دار "العائدون للنشر والتوزيع"، كتاب بعنوان "إيقاعات الزمن- إعادة سرد تاريخ فلسطين.. لتحدي السرد المهيمن"، لأستاذ الدراسات الدينية، الدكتور كيث وايتلام، ترجمة الدكتورة لمى سخنيني.
الكتاب الذي جاء في ثلاثة أجزاء بسبعة فصول أهدته المترجمة لمى سخنيني، بقولها: "إلى شعبي/ وإلى/ حلمنا الذي لم يكتمل بعد"، وفي الجزء الأول بالنسخة العربية يتحدث عن ضياع ماضي فلسطين، إذ يتناول الفصل الأول: كيف فقدتْ فلسطين ماضيها؟، ويتناول الفصل الثاني: تاريخ مبني على عظام الموتى، فيما يتحدث الجزء الثاني عن إعادة وصل ماضي فلسطين، ويتحدث الفصل الثالث عن فلسطين على منصة التجارة، ويركز الفصل الرابع على ركود في منطقة البحر الأبيض المتوسط: إضاءة على "عصر مظلم"، هل هي نقطة تحول في تاريخ فلسطين؟، الركود في فلسطين: لحظة متكررة في الزمن.
بينما يتناول الفصل الخامس: إحياء الريف، مواجهة الأزمة، أرض مزروعة بالفلاحين، فيما يتحدث الفصل السادس عن إحياء المدن، نهوض المدن الساحلية، فسيفساء (مزيج) المدن، فيما يتناول الجزء الثالث تاريخ فلسطين العريق، ويتناول الفصل السابع تكامل الماضي الفلسطيني، ثم يتحدث الكتاب عن الفترات الأثرية والتاريخية في فلسطين.
في الجزء الأول من الكتاب، يقول المؤلف "إن ماضي فلسطين حاسم في حاضرها ومستقبلها أيضا، فنحن على دراية بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي يتم عرضه على شاشات تلفزيوناتنا، بما في ذلك حرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير، وهم في مواجهة القوات العسكرية والاقتصادية والسياسية والإعلامية الإسرائيلية-الأميركية. وفيما نراقب صور الصراع هذه، لا يتجلى لنا كيف أن فلسطين يتم تجريدها باستمرار من ماضيها. ويكرر المتحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية، باستمرار، ومن خلال المواقع الحكومية الرسمية، الفكرة القائلة بأن قيام إسرائيل ما هو إلا استعادة وطن قديم عاصمته القدس.
كما يتحدث عن هذا الادعاء قوي جدا، إلى درجة أنه يشكل السياسة الخارجية لواشنطن وللعواصم الأوروبية. فذلك الماضي مهم لأنه -أولًا- ما يزال يتجلى في الوقت الحاضر، ولأن فلسطين -ثانيًا- قد جُردت من الكثير من تاريخها في القرنين التاسع عشر والعشرين. وبهذا، يبدو وكأن فلسطين قد دخلت حيز الوجود فقط مع الانتداب البريطاني، ووصلت إلى نهايتها بإعلان دولة إسرائيل الحديثة. إن نمو المدن، أو التحول في القرى، أو تحركات السكان منذ ثلاثة آلاف عام، ذلك كله قد انفصل عن فلسطين الحديثة. وقد عانى تاريخ فلسطين من العلاقة المزدوجة للسيطرتين الإمبريالية والاستعمارية، كما أن بناء التاريخ الوطني من القرن التاسع عشر وما بعده، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية، قد فهمته جميع الدول الحديثة بوصفه تعبيرا عن الوعي القومي والسيادة الوطنية.
لكن الغريب هنا، وربما الفريد من نوعه، هو أنه مع تراجع القوى الأوروبية، وبريطانيا على وجه الخصوص، فإن تاريخ ما بعد الاستعمار، لم يكتبه سكان فلسطين المحليون، وإنما كتبته القوى الاستعمارية الجديدة، فكان انعكاسًا وتدعيمًا لما قد مضى، حتى صار التاريخ رواية صهيونية استعمارية، ترجع أصولها إلى الأوروبية، وببساطة فقد كررت وعززت الفكرة القائلة بأن الغزو الخارجي أحضر الثقافة والحضارة إلى المنطقة، فخسرت فلسطين تاريخها لأول مرة، مقابل القوى الإمبريالية الأوروبية، ثم مقابل إعادة البناء الصهيوني للماضي الذي أصبح سريعًا هو الرواية القومية لإسرائيل. وهكذا أصبح تاريخ فلسطين مدفونًا تحت طبقتين من التاريخ الإمبريالي والاستعماري، وهما طبقتان سميكتان جدًا، يصعب اختراقهما. وبقدر أهمية فهم الكيفية التي حدث بها ذلك، فمن المهم أيضًا، وبالقدر نفسه، فهم معنى هذا النضال الفلسطيني المعاصر. أما لماذا هو مهم؟ فالإجابة عن هذا السؤال أسهل بكثير من الإجابة عن السؤال المحير، كيف خسرت فلسطين ماضيها؟".
مؤلف الكتاب كيث دبليو وايتلام، في مقدمته للنسخة العربية بعد شكره لدار العائدون للنشر والتوزيع على طباعة كتابه "إيقاعات الزمن: إعادة سرد تاريخ فلسطين"، يقول: "كنت آمل في الأصل أن أكتب تاريخًا لفلسطين، من ماضيها القديم إلى الوقت الحاضر، معتمدًا في ذلك على العديد من القضايا التي أثيرت في اختراع إسرائيل القديمة. ولكن، وبسبب التقاعد المبكر واعتلال الصحة، لم أعد قادرًا على متابعة هذا الهدف طويل المدى. ومع ذلك، فمن المفترض أن يكون كتاب "إيقاعات الزمن" بحثا برمجيا يبحث في فترة معينة ويظهر كيف يتناسب مع الإيقاعات الأوسع من التاريخ الفلسطيني.
لطالما كان عملي في تاريخ فلسطين القديمة مستوحى من مقولة جورج أورويل المعروفة في روايته "1984"، التي يرى فيها "أن من يتحكم بالماضي يتحكم في المستقبل؛ من يتحكم في الحاضر يتحكم في الماضي". خطابات لا حصر لها من قبل السياسيين الغربيين، وخاصة الأميركيين -ممهورة بإشارات متكررة إلى التراث التوراتي لإسرائيل، وإشارات إلى "إسرائيل التاريخية" الوطن، "أو إلى القدس باعتبارها" عاصمة إسرائيل القديمة"- خطابات توضح تمامًا أن إسرائيل لديها الحق بخنق الماضي والحاضر والمستقبل.
لا يوجد أي ذكر في هذه الخطابات لماضي فلسطين. فيبدو الفلسطينيون وكأن جذورهم سطحية وضحلة في التربة الحديثة. ولكن ثلاثة آلاف سنة من التاريخ لمختلف السكان، التحركات، والرحلات التي لا حصر لها على طول الساحل، أو الطريق من قبل التجار والبدو، أو صعود وسقوط مدنها وقراها التي تم تجاهلها وكأنها لا علاقة لها بسكانها المعاصرين. وهكذا بما أن لا سيطرة للفلسطينيين على الماضي، فلا سيطرة لهم على المستقبل.
وتمت كتابة "إيقاعات الزمن: إعادة سرد تاريخ فلسطين" لتحدي السرد المهيمن. وينظر إلى فترة معينة -الفترة المرتبطة بالروايات الكتابية- في إظهار أنها ليست فترة فريدة من نوعها، ولكنها جزء من الأنماط الغنية لتاريخ فلسطين. إنه مصمم لإظهار أنه جزء صغير من تاريخ متماسك لفلسطين يمتد من الماضي القديم، بما في ذلك فترات الكتاب المقدس، حتى الوقت الحاضر.
وإن النضال الثقافي من أجل تاريخ فلسطين، الذي يربط تلك الأزمان بالحاضر، هو أمر حاسم في النضال من أجل تقرير المصير. آمل أن يظهر ذلك بطريقة مختصرة، فإيقاعات الزمن لدى فلسطين والفلسطينيين، ماضٍ ثري يتدفق إلى حاضرهم ويعلمهم. وتحقيق الحقيقة بأن تاريخًا شاملًا لفلسطين لن يضيء فقط ماضيها الغني، ويعلم حاضرها، ولكن أيضًا، وكما نأمل، فهو يسهم في مستقبل غني وحيوي".

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