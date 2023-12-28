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ورشة تحاكي الدراما التربوية وتوظيفها ضمن المنهاج الدراسي

12/28/2023 2:23:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معتصم الرقاد أقيمت في جامعة اليرموك ورشة الدراما التربوية وتوظيفها ضمن المنهاج الدراسي، بحضور عميد كلية الفنون الدكتور علي الربيعات ورئيس قسم الدراما المشرف العام على الورشة وأستاذ الدراما التربوية الدكتور بلال ذيابات.
وأقيمت هذه الورشة للطلبة في قسم الدراما وتخصص الدراما التربوية في سبيل إكساب الطلبة خبرات متنوعة من الميدان التربوي.
وتمت استضافة المخرج عيسى الجراح الخبير في عالم الدراما التعليمية ومسرح الطفل ومسرح الدمى في التربية، حيث تحدث عن كل هذه الوسائل وأهميتها دراسيا، وفي تلقي المعلومة داخل الغرفة الصفية، وكذلك مسرحة المنهاج واعطاء الطلبة كيفية صياغة مشهد درامي مأخوذ عن درس وتقديمه كوجبة سهلة يشارك فيها الطالب.
إلى ذلك، تناولت الورشة الدمى وسيلة تعليمية في غرس القيم التربوية وإيصال المعلومة في الغرفة الصفية وكذلك اللعب المسرحي والألعاب الشعبية ومسرحتها للأطفال؛ لتساهم في فتح المدارك لدى الطفل وخلق جو من المتعة والاكتشاف ليكون منتجا وفاعلا في الغرفة الصفية.

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