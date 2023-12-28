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وحشية العدوان على غزة تضاعف معاناة ذوي الإعاقة وتقلص فرص النجاة

12/28/2023 2:23:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة لم تترك الحرب الصهيونية الدموية في غزة أحدا إلا وسحقته، صغارا وكبارا ونساء، فأرقام الضحايا تتفاقم في كل لحظة ما بين شهيد ومصاب أو مفقود، وهي ليست أرقاما وإنما قصص تروى لأرواح عاشت وتعيش اليوم وتسطر قصصها بكل كرامة وعزة.
ووسط هذا العدوان الوحشي الشرس ضد شعب أعزل، تزداد معاناة ذوي الإعاقة الذين تخونهم أجسادهم وسط قصف لا ينتهي، فيكون صعبا بالإبقاء على هذه الروح من مفارقة الجسد.
من جانبه، يؤكد الخبير الاجتماعي والتربوي مفيد سرحان، أن حرب الإبادة الإجرامية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد الآلاف، وجرح آخرين، وهدم المنازل، وقصف المساجد، والكنائس، والمدارس ورياض الأطفال، والمستشفيات، ودور الرعاية الاجتماعية، ومراكز المنظمات الدولية.
ويلفت إلى أن عدم توفر أبسط المستلزمات وسبل الحياة يعيق التقدم واستمرارية الحياة، ويسبب معاناة أكبر، تحديدا لفئات بحاجة إلى رعاية خاصة، ومنهم ذوو الإعاقة الذين هدم الاحتلال الكثير من مراكزهم ومنع الوصول إلى بعضها وقتل العديد من القائمين عليها.
ويصف سرحان أن المشهد لا يمكن وصفه إلا بالإجرام الذي لم يشهد التاريخ له مثيلا، إضافة إلى قطع الاتصالات والمياه والكهرباء، ومنع وصول الدواء والوقود والمواد الغذائية.
ويقول سرحان "إن الحرب على غزة أدت إلى عدم توفر أساسيات الحياة فيها، وبالرغم من ذلك، فإن أهالي غزة يتحلون بالصبر والصمود ويقدمون صورا رائعة للتكافل والتعاون.
ويضيف أنه مع استمرار الحرب زادت معاناة الأهالي الرجال والنساء والأطفال والشيوخ، مؤكدا أن الإجرام الصهيوني لا يفرق بين كبير وصغير أو ذكر أو أنثى، بل يتعمد إلى استهداف الأطفال والنساء لإشاعة الخوف والذعر في صفوف الأهالي.
ويكمل بأن الحرب الشرسة تسببت في قتل أعداد كبيرة من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، لعدم مقدرة الكثير منهم على سرعة التحرك وصعوبة التنقل في قطاع غزة، نظرا لتدمير الشوارع وعدم توفر الوقود للسيارات.
كما أن نقص الأدوية الخاصة بهم وعدم سماح العدو بإدخال الدواء، صعب من قدرة أعداد منهم على التكيف على الأوضاع التي يعيشها قطاع غزة، إذ إن بعض الإعاقات بحاجة إلى أدوية وعلاجات مستمرة. كما أن آخرين بحاجة إلى رعاية خاصة، ومختصين للتعامل معهم، وهؤلاء أصبح من غير الممكن استمرار من بقي منهم على قيد الحياة أن يقوم بعمله، نظرا لاستمرار القصف وهدم المراكز والبيوت.
ويؤكد أن المراكز للأمراض النفسية والعقلية قصفها الاحتلال فوق رؤوس من كانوا فيها، فالاحتلال الذي تدعمه قوى عظمى بالسلاح والمال والموقف لا يفرق بين مريض وسليم ومعافى، فهدفه القتل والتدمير فقط. عدا عن توقف العمل في قطاع غزة وعدم توفر الإمكانيات المادية عند الأهالي لتأمين مستلزمات الحياة الأساسية، عدا عن تأمين أدوية في حال توافرها أو تأمين مختصين لعلاج ذوي الإعاقة.
ويؤكد سرحان أنه في هذه الحرب المدمرة، تخلت الكثير من المؤسسات والمنظمات الدولية عن أبسط واجباتها في حماية المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس وتوفير الحد الأدنى من مستلزمات الحياة، عدا عن تأمين العلاج للمرضى ورعاية ذوي الإعاقة.
ومن ناحية أخرى، فإن تزايد أعداد الجرحى أدى إلى تزايد أعداد ذوي الإعاقة وبتر الأطراف، مما يفاقم مشكلة أهالي القطاع، ويزيد من معاناة هؤلاء ويقلل فرص حصولهم على الرعاية، وفق سرحان.
ويشدد إلى أن ذوي الإعاقة في غزة بحاجة إلى تحرك دولي سريع لتأمين احتياجاتهم من مراكز وأدوية ومختصين، فهم من أكثر الفئات التي فقدت أبسط مقومات الحياة. وتقدر منظمة الصحة العالمية نسبة الإعاقة في أي دولة بما يقارب 15 %.
وفي هذا الصدد، جاء في أحد تصريحات "هيومن رايتس ووتش"، "على مجلس الأمن أيضا أن يحث الحكومات ووكالات الأمم المتحدة على استخدام مقاربة أكثر شمولية وتشاركية مبنية على حقوق الإنسان في التعامل مع ذوي الإعاقة أثناء النزاعات".
وتبين أن 187 بلدا صادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك جميع أعضاء مجلس الأمن الحالي الـ15، باستثناء الولايات المتحدة. تتضمن الاتفاقية مادة خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية.
كما أيدت 26 دولة وأكثر من 200 وكالة تابعة للأمم المتحدة، ومنظمات عالمية وإقليمية ووطنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنظمات المجتمع المدني "ميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني"، الذي أعلن عنه الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني في أيار (مايو) 2016.
ويذهب اختصاصي علم الاجتماع د.حسين خزاعي، إلى أن ما يحدث في غزة اليوم وبعد أكثر من 80 يوما من عدوان الاحتلال الصهيوني "الهمجي" على المدنيين والأطفال، جعل جميع الغزيين تحت القصف وأرواحهم على أكفهم في كل يوم يستشهد المئات منهم، ومن يحالفه الحظ وروحه لا تفارقه، يصاب بإعاقات مختلفة لتردي الأوضاع الصحية وقلة الإمكانيات في غزة.
ويصف أن كثيرا من الناس اضطروا لمغادرة بيوتهم بسبب العنف، فالحرب تجعل الحياة صعبة لكل شخص، لكنها تجعل الحياة أصعب لذوي الإعاقة، إذ يكون من الصعب على الأشخاص من ذوي الإعاقة مغادرة منازلهم بسرعة إذا كانوا في خطر.
ويؤكد أنه أثناء النزوح تم مشاهدة عدد كبير من ذوي الإعاقة السابقة والجديدة جراء العدوان الأخير الصهيوني على الغزيين، فقد تضطر أسرهم لمساعدتهم على التحرك أو حملهم، ولكن السفر لمسافات طويلة يمكن أن يجعل إعاقة الأشخاص أسوأ.
وبحسب التقرير الصحي السنوي في قطاع غزة للعام 2022، بلغ عدد الأفراد ذوي الإعاقة المسجلين 55,538 فردا، تشكل الإعاقة الحركية 47 % منها. وكانت الإجراءات الإسرائيلية والحرب في قطاع غزة سببا في الإعاقات الحركية لحوالي 2000 فرد بالغ، مشكلة ما نسبته 9 % من الأفراد البالغين من ذوي الإعاقة الحركية ولحوالي 3 % من الأطفال دون الثامنة عشرة من ذوي الإعاقة. ومن الجدير ذكره أن الأسباب المرتبطة بالإجراءات الإسرائيلية والحروب كانت السبب في إحداث إعاقة واحدة على الأقل لحوالي 6 % من الأفراد 18 سنة فأكثر، 8 % في قطاع غزة مقابل 4 % في الضفة الغربية.
ووفقا للتقارير الصادرة عن وكالة الغوث كنتيجة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العام 2014، فإن حوالي ثلث الإصابات تسببت بإعاقات دائمة للمصابين في حينه، وبالتالي من المرجح أن يرتفع عدد الأفراد ذوي الإعاقة نتيجة العدوان الإسرائيلي 2023 بما يقارب 12,000 فرد حتى تاريخ إصدار هذا البيان، بسبب تزايد عدد المصابين وانخفاض قدرات الرعاية الصحية وفرض إغلاق على المعابر ومنع المواد الطبية الأساسية من الوصول للقطاع والاستهداف المباشر للمستشفيات ومراكز الرعاية والطواقم الطبية.
ويواجه الأفراد ذوو الإعاقة تحديات كبيرة؛ حيث يتعرضون للمخاطر نتيجة للظروف القاسية التي تترافق مع العدوان الإسرائيلي والظروف غير الصحية وغير الموائمة في أماكن النزوح، إضافة لنقص الرعاية الصحية وعدم قدرتهم على الوصول للخدمات الصحية.
ويتابع خزاعي حديثه بالقول "في غزة التي ما تزال تحت نيران المدافع والصواريخ في حرب مستعرة ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية الداعية لعدم تعريض المدنيين لخطر الحرب، وبشكل خاص الأطفال والنساء والمسنين والطواقم الطبية وكوادر الدفاع المدني، لا عزاء لذوي الإعاقة في غزة في ظل عدم قدرتهم على الهرب من موت يتربص بهم وسط تهديد قوات الاحتلال للمدنيين بإخلاء المنازل أو قصفها فوق رؤوس ساكنيها".
ويختم "ففي اليوم العالمي لذوي الإعاقة، غيبت تداعيات الحرب على قطاع غزة المستمرة أبسط وأدنى متطلبات الحياة للآلاف من ذوي الإعاقة، وعرضت حياتهم للخطر".

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