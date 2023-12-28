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العيسوي يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الثقافة والشباب والرياضة بمجلس الأعيان

12/28/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس رئيس وأعضاء لجنة الثقافة والشباب والرياضة بمجلس الأعيان.
وخلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، تم التأكيد على مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الأشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية، وجهود جلالته المكثفة والمتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية والقدس.
وسلم رئيس اللجنة العين محمد داودية، في ختام اللقاء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، وثيقة دعم وتأييد لجلالة الملك عبدالله الثانية، موقعه من الشباب الأردني، والتي تم اطلاقها خلال الملتقى الشبابي الداعم للجهود الملكية لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق الذي نظمته اللجنة مؤخرا، بمشاركة مؤسسات شبابية واكاديمية .
وكان المشاركون في الملتقى، وقعوا على لوحة لنصرة الشعب الفلسطيني، ودعم جهود جلالة الملك المساندة للحق الفلسطيني.
وحضر اللقاء أعضاء اللجنة: العين سليم خير والعين الدكتور يعقوب ناصر الدين، والعين الدكتور زهير أبو فارس، والعين الدكتور إبراهيم الطراونة، وأمين سر اللجنة خليل القروم.












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