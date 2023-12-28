Thursday, 28 December 2023 10:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحملة الأكاديمية الأردنية تنظم ندوة حول مشاريع التهجير

12/28/2023 2:22:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نظّمت الحملة الأكاديمية الأردنية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ندوة بعنوان "مشاريع التهجير للشعب الفلسطيني" وذلك يوم السبت 23 كانون أول 2023، تحدث فيها من الأردن د. حازم قشوع، البرلماني والحزبي والكاتب، والدكتور عطاالله السرحان، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية، ومن قطر، د. راشد النعيمي، عضو هيئة التحرير في مجلة "شؤون الشرق الأوسط"، ومن فلسطين، د. وليد عبيات، الحقوقي والأكاديمي وعضو الحملة الدولية، والأستاذ حسن عبد ربه، عضو الحملة الأكاديمية الدولية . حضر الندوة ما يزيد عن (30) شخص.
افتتح الندوة الأستاذ الدكتور محمد مصالحة، الأمين العام للحملة الأكاديمية الأردنية، حيث أشار إلى أهمية عقد هذه الندوة حول موضوع التهجير، والذي يبدو أنه أحد أهداف إسرائيل من هذه الحرب، سواء في غزة حالياً، أو لاحقاً في الضفة العربية، وهي تطبيقاً لاستراتيجية الصهيونية القديمة منذ عام 48، حينما قامت بمثل هذا التهجير على الرغم من قرارات الأمم المتحدة، ورفضت حتى مقترح برنادوت، الوسيط الدولي، بإعادة مائة ألف رغم أنها التزمت بالبداية، لكنها خذلته. ومنذ ذلك الحين، لا تسمح إسرائيل بالعودة، وإنما كان هدفها دائماً هو إخراج الفلسطينيين من أرضهم، وعد السماح لهم بإقامة دولة فلسطينية.
تحدث في الندوة معالي الدكتور حازم قشّوع من الأردن حول البعد الاستراتيجي للتهجير، وتطرق الى الحالة الداخلية على المستوى الإقليمي والتي تقف بين المد الإيراني في المذهب الشيعي، وما بين المنظومة الأمنية لإسرائيل، وأنّ التيارين يقتتلان تحت عنوانين هما غزة وباب المندب. كما طالب بضرورة إبعاد حماس وحمايتها من الدخول في الحالة الإقليمية السائدة، وذلك بتأطيرها تحت بوتقة منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكداً على أنّ السلطة الوطنية الفلسطينية هي الوحيدة القادرة على القيام بذلك. وبالنسبة لموضوع التهجير، قال د. قشوع إنه إذا تجاوزت إسرائيل الخطوط الحمراء بموضوع التهجير، سيعلن الأردن حالة حرب عليها، مؤكداً بذلك على الموقف الأردني الرافض للتهجير، واختتم حديثه بأهمية وجود قمة عربية بعناوين الرياض والقاهرة وعمان تدعم الحاضنة الفلسطينية.
أمّا الدكتور راشد النعيمي من قطر، فقد عرّج على سيناريوهات ومشاريع التهجير، قائلاً إنّ إسرائيل تعمل على تحقيق حل الوطن البديل من خلال توطين الفلسطينيين في جزء من سيناء، وتهجير فلسطيني الضفة الغربية الى الأردن، ولكن التهجير سيكون معقداً، نظراً لتماسك ووعي المجتمع الفلسطيني للآثار المترتبة عليه. وتحدّث عن أنّ القانون الدولي يصف التهجير بجريمة حرب. ومن سبل منع مشاريع التهجير، أكّد د. النعيمي على ضرورة العمل العربي الجامع والموحد لإيقاف الحرب التي ذهب ضحيتها الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ، والدفع باتجاه حل الدولتين. واختتم بأنّ قطر تعمل جاهدة بقيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لوقف هذاالقتال، الذي لم تحقّق إسرائيل منذ بداية العدوان أيّ من أهدافها.
وتحدث الدكتور وليد عبيّات من فلسطين حول سيناريوهات مشاريع التهجير الإسرائيلية، وتطرق إلى الخطط الإسرائيلية الثلاثة، خطة آيلاند لعام 2005، وخطة أيخمان الداعية إلى إذابة الشعب الفلسطيني في دول الجوار، وبناء المخيمات في النقب. كما ذكر السيناريوهات الإسرائيلية للتهجير والتي من ضمنها القضاء على مقومات الحياة في غزة، والدفع بالسكان نحو الحدود المصرية للضغط على مصر لإدخال المهجرّين تحت دواعي إنسانية، ومن السيناريوهات أيضاً هو تهجير الجرحى وعائلاتهم الى الدول التي يعالجون فيها، تحت ذريعة انهيار المنظومة الصحية في القطاع، واختتم بضرورة توجيه المزيد من الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني أثناء الحرب وبعدها لتعزيز صموده في إفشال التهجير.
أمّا الأستاذ حسن عبر ربه، فقد قدّم عرضاً حول مشاريع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ قضية التهجير هي محاولة لإلغاء حق العودة للاجئين من أبناء شعبنا للأراضي المحتلة عام 48 من الذاكرة الجمعية الفلسطينية، مشدّداً على ضرورة توثيق العلاقات مع الإقليم العربي، تحديداً مع مصر والأردن، للتأكيد على ثبات الموقف القومي في رفض سياسة التهجير، ومطالباً الدول العربية التي كانت تفكر بالوصول الى التطبيع مع الكيان أن تعيد حساباتها بحيث لا تقوم بالتطبيع إلا بعد أن يأخذ الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة، وينعم بالسلام.
وتحدّث الدكتور عطاالله السرحان حول مشاريع التهجير، ونوّه إلى أنّ مشروع تهجير الفلسطينيين قد عاد الى الواجهة بعودة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الى المنطقة. وحول موقف الأردن الرافض، ذكر أنّ الأردن اتخذ عدة إجراءات عملية، منها دراسة إلغاء اتفاق استيراد الغاز الإسرائيلي، وتجميد اتفاق آخر رعته الإمارات العربية المتحدة. كما اختتم قوله بأنّ التهجير لن يمر بسبب رفض الشعب الفلسطيني له، ووجود حركات مقاومة في القطاع، ووجود انتفاضة في الضفة الغربية.
وفي مداخلته، أكّد د. رمزي عوده، الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والبارتهايد على ثبات موقف القيادة الفلسطينية الرافض للتهجير القسري، على الرغم من الإغراءات الكثيرة التي عرضت على الرئيس محمود عباس للموافقة على "التهجير المؤقت".
وفي نهاية الندوة، قال أ. د محمد مصالحه، إنّ موارد الأردن لا تكفي لاستضافة مزيد من اللاجئين، وإنّ إضافة أيّ عبء من اللجوء الفلسطيني يهدّد سلامة الأردن واستقراره، منوهاً الى أنّ هناك معاهدة بين الأردن وإسرائيل تنص على عدم النزوح القسري من الجانبين.
هذا وقد أجمع المتحدثون على الإشادة بموقف الأردن ومصر الرافض للتهجير، وكذلك بموقف المنظومة العربية والإسلامية بقيادة الأمير محمد بن سلمان، والتي كان لها دور في إفشال المشروع. كما أجمع المتحدثون على ضرورة دعم فلسطين لتصبح عضواً كاملاً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطالبوا بعقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومواجهة سياسات التهجير الإسرائيلية.

MENAFN28122023000072011014ID1107666266

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث