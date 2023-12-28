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محافظة يرعى حفل افتتاح كلية طب الأسنان في عمان الاهلية

12/28/2023 2:22:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم الاستاذ الدكتور عزمي محافظة اليوم الخميس حفل الافتتاح الرسمي لكلية طب الاسنان بجامعة عمان الاهلية بحضور رئيس هيئة المديرين للجامعة الدكتور ماهر الحوراني ونائب رئيس هيئة المديرين الاستاذ عمر الحوراني ورئيس الجامعة ألاستاذ الدكتور ساري حمدان ، الى جانب حضور عدد من الضيوف منهم : رئيس الجامعة الاردنية معالي الاستاذ الدكتور نذير عبيدات ومحافظ البلقاء الدكتور فراس ابو قاعود ورئيس بلدية السلط المهندس محمد الحياري ورئيس بلدية عين الباشا جمال الواكد الفاعوري ومدير شرطة البلقاء الدكتور العميد جمعة الحمايدة ومدير مستشفى السلط الجديد الدكتور رامي ابو رمان وعدد من المستشارين والملحقين الثقافيين العرب وعدد كبير من الأكاديميين من أساتذة الجامعات.
كما حضر من الجامعة عدد من أعضاء مجلس الامناء من بينهم النائب اندريه حواري والاستاذ المحامي ابراهيم شعبان ونائبي الرئيس الاستاذ الدكتور مصلح الطراونة والاستاذ الدكتور أنس السعود والسادة عمداء الكليات في الجامعة وحشد من أساتذة الجامعة والاداريين .
وقد قرأ الحضور الفاتحة ووقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء فلسطين وغزة .
والقى رئيس جامعة عمان الاهلية الاستاذ الدكتور ساري حمدان كلمة قال فيها : بالنيابة عن مجلس الأمناء وهيئة المديرين ومجلس العمداء في الجامعة أرحب بكم أجمل ترحيب واقول لكم أن هذا الحدث يحقق حلم مؤسس الجامعة المرحوم الدكتور أحمد الحوراني الذي سعى إلى تأسيس أول جامعة خاصة في الأردن، وكانت رؤيته صائبة لدعم الاقتصاد الوطني بإتاحة المجال أمام الأردنيين والعرب والوافدين للدراسة في الأردن.
واكد حمدان ان وضع تصور لبناء وإنشاء كلية طب الأسنان في جامعتنا أظهر حرص ودعم هيئة المديرين ممثلة بالدكتور ماهر الحوراني والسيد عمر الحوراني بأن تكون كلية حديثة في كل شيء في المبنى والمختبرات والتجهيزات الطبية وأعضاء الهيئة التدريسية المتميزين، وبناء عليه قرر رئيس الجامعة بتاريخ( 5-12-2021) تشكيل لجنة تأسيس كلية طب الأسنان برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان وعضوية الأستاذ الدكتور أنس السعود والأستاذ الدكتور محمد الطناني.
وبين رئيس الجامعة ان الكلية ستصبح مركزاً علمياً وبحثياً متميزاً بين الكليات في الأردن مشيرا الى ان معدلات القبول كانت 24 % ممن حصلوا على معدل يزيد عن 95 بالمئة و48 % ممن حصلوا على معدل يتراوح بين (90 الى 94.9 بالمئة و24 % ممن حصلوا على معدل يتراوح من 85 الى 89.9 بالمئة و 4 % من الطلبة الوافدين لا تقل معدلاتهم عن 80 بالمئة .
من جهته قال نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الاستاذ الدكتور انس السعود ( الذي قدم للحفل) : ان كلية طب الاسنان تأسست تماشياً مع توجهات إدارة الجامعة وتحقيقاً لرؤية الجامعة بأن تكون جامعة ذكية عالمية ذات بيئة معرفية مستدامة داعمة للابتكار، لذا كان من أهدافها أن تضم ضمن كلياتها كلية رائدة في طب الأسنان ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستويين الاقليمي والعالمي، وتضم هذه الكلية قسمين رئيسيين هما قسم علوم طب الأسنان الأساسية ويعنى بالعملية الأكاديمية والتعليمية خلال المرحلة ما قبل السريرية بما في ذلك العلوم الطبية الحيوية الأساسية وعلوم طب الأسنان الأساسية و قسم علوم طب الأسنان السريرية ويعنى بالعملية الأكاديمية والتدريبية في تخصصات طب الأسنان المختلفة خلال السنوات السريرية.
أما مبنى كلية طب الأسنان، فالمبنى الرئيسي يضم ثماني قاعات تدريسية معاصرة ومدرج يتسع لثلاثمائة شخص مجهز بأحدث تقنيات الإضاءة والصوت، الى جانب أربع قاعات مؤتمرات متعددة الاستخدام مجهزة بشاشات ذكية وكاميرات البث المباشر و 18مختبر تعليمي متخصص لكافة تخصصات طب الأسنان والعلوم الطبية الأساسية تحتوي على أحدث التقنيات التعليمية العالمية. ومركز بحوث أمراض الفم والأسنان وهو أول مركز بحثي متخصص في أمراض الفم والبحوث ذات الصلة في الأردن والمنطقة العربية، ويضم (8) مختبرات مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات و عيادة الإقلاع عن التدخين و مكتبة مجهزة بأحدث المراجع الورقية والرقمية.
اما المبنى المجاور فسيضم قسم سريري يحتوي على 200 عيادة تدريبية مجهزة لكافة تخصصات طب الأسنان و مختبر لأبحاث الذكاء الاصطناعي في طب الأسنان.
ومع انشاء كلية طب الاسنان سيكون هناك برنامج دكتور في طب وجراحة الفم والاسنان الذي سيخرج كوادر طبية مميزة .
كما بين السعود ان صندوق ابتعاث طلبة طب الاسنان والذي شكل من قبل معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي يرأسه عطوفة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة ، حيث حرصنا في الجامعة من خلال هذا الصندوق على اختيار أفضل المرشحين للابتعاث واختيار كبرى الجامعات العالمية المصنفة من ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم .
وقد تم عرض فيديو تعريفي لمجموعة من مبتعثي الجامعة الدارسين في أفضل الجامعات العالمية .
وفي نهاية حفل الافتتاح كرم رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان من ساهموا بشكل مباشر في هذا الانجاز الوطني ، حيث تم تكريم معالي راعي الحفل الأستاذ الدكتور عزمي محافظة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم و سعادة الأستاذ الدكتور أحمد محمد حمدان رئيس اللجنة التأسيسية لكلية طب الأسنان و سعادة المهندس رمزي السهاونة الرئيس التنفيذي لشركة المصفوفة للمقاولات الانشائية.

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