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أجواء باردة وأمطار متفرقة في الجنوب

12/28/2023 2:22:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون الأجواء اليوم باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، ومع ساعات المساء تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء غدا باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الأحد، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.-(بترا)

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