أجواء باردة وأمطار متفرقة في الجنوب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تكون الأجواء اليوم باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتبقى فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، ومع ساعات المساء تميل الأجواء إلى الاستقرار التدريجي، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء غدا باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الأحد، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.-(بترا)
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