المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف قاعدة أميركية بسوريا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها استهدفت برشقة صاروخية القاعدة الأميركية بحقل كونيكو للغاز في دير الزور بسوريا.
وكانت المقاومة العراقية أعلنت أنها قصفت فجر اليوم الخميس هدفين إسرائيليين داخل الأراضي العراقية، والجولان السوري المحتل في عمليتين منفصلتين في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل للشهر الثالث على التوالي.
كما استهدفت القوات الأميركية بالحقل سابقا في أعقاب طوفان الأقصى. (الجزيرة)
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