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استشهاد صحفيين اثنين في غزة

12/28/2023 2:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت مصادر صحفية فلسطينية استشهاد أكثر من 70 فلسطينيا خلال الـ 12 ساعة الماضية، وذلك في قصف جوي عنيف للطيران الحربي الإسرائيلي في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.
وأشارت المصادر الفلسطينية إلى استشهاد 30 مواطنا فلسطينيا في قصف الاحتلال الاسرائيلي عدة منازل لعائلات خيرالدين والكرد والقاضي في مشروع بيت لاهيا شمال غزة.

وأوضحت المصادر أن أكثر من 38 شهيدا سقطوا في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خانيونس جنوب غزة.


ولفتت المصادر إلى استشهاد صحفيين اثنين هما الزميل المصور في قناة القدس اليوم أحمد ماهر خير الدين في استهداف منزل عائلته بمشروع بيت لاهيا، الصحفي في قناة الأقصى محمد خير الدين. وهكذا ترتفع حصيلة الصحفيين الشهداء إلى 105.

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