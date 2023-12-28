استشهاد صحفيين اثنين في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت مصادر صحفية فلسطينية استشهاد أكثر من 70 فلسطينيا خلال الـ 12 ساعة الماضية، وذلك في قصف جوي عنيف للطيران الحربي الإسرائيلي في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.
وأشارت المصادر الفلسطينية إلى استشهاد 30 مواطنا فلسطينيا في قصف الاحتلال الاسرائيلي عدة منازل لعائلات خيرالدين والكرد والقاضي في مشروع بيت لاهيا شمال غزة.
وأوضحت المصادر أن أكثر من 38 شهيدا سقطوا في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خانيونس جنوب غزة.
ولفتت المصادر إلى استشهاد صحفيين اثنين هما الزميل المصور في قناة القدس اليوم أحمد ماهر خير الدين في استهداف منزل عائلته بمشروع بيت لاهيا، الصحفي في قناة الأقصى محمد خير الدين. وهكذا ترتفع حصيلة الصحفيين الشهداء إلى 105.
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