الاحتلال يعترف بخسائر جديدة بالمعارك البرية في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 49 عسكريا في معارك
قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما اعترف بإصابة 921 عسكريا منذ بداية
العمليات البرية في قطاع غزة.
وأضاف أنه منذ بداية المعركة البرية في 27
أكتوبر/ تشرين الأول
الماضي أصيب 206 عسكريين بجروح خطرة، و340 بجروح متوسطة، و357 إصاباتهم طفيفة.
وكان الاحتلال أعلن قبل ساعات أن عدد قتلى
الجيش في غزة بلغ 173 قتيلا.
يأتي ذلك وسط استمرار المعارك الشرسة في مختلف
أنحاء القطاع، وإعلان فصائل المقاومة عن استهداف آليات إسرائيلية. (الجزيرة نت)
MENAFN28122023000072011014ID1107666255
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.