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الاحتلال يعترف بخسائر جديدة بالمعارك البرية في غزة

12/28/2023 2:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقر الجيش الإسرائيلي بإصابة 49 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، كما اعترف بإصابة 921 عسكريا منذ بداية العمليات البرية في قطاع غزة.

وأضاف أنه منذ بداية المعركة البرية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أصيب 206 عسكريين بجروح خطرة، و340 بجروح متوسطة، و357 إصاباتهم طفيفة.

وكان الاحتلال أعلن قبل ساعات أن عدد قتلى الجيش في غزة بلغ 173 قتيلا.

يأتي ذلك وسط استمرار المعارك الشرسة في مختلف أنحاء القطاع، وإعلان فصائل المقاومة عن استهداف آليات إسرائيلية. (الجزيرة نت)

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