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هل تبقى القوات الأميركية في الشرق الأوسط أم ستنسحب؟

12/28/2023 2:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. شهاب المكاحله كنت وعدد من الزملاء نناقش عددا من قضايا الشرق الأوسط والعالم في حلقة نقاش قبل أيام وقد أشار أحدهم إلى أنه وفق استطلاع أجري مؤخراً، فليس من الصعب القول بأن سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن في الشرق الأوسط تنتابها حالة من عدم اليقين فيما يتعلق بالتطورات السياسية والعسكرية في ظل لعبة أممية على رقعة شطرنج الشرق الأوسط في معركة تصفية حسابات بين الشرق والغرب.
إن نسبة ٦٢٪ من الأميركيين لا يحبذون عودة الولايات المتحدة الى الشرق الأوسط بأساطيلها بعيداً عن المحيطين الهندي والهادئ حيث الصراع الحقيقي مع الصين في بحر الصين الجنوبي والمضائق التي تتحكم بالتجارة البحرية الصينية. ففي أعقاب أحداث السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، دخلت إسرائيل في عملية انتقامية عقابية ضد غزة، مع اشتباكات يشنها شركاء إيران في المنطقة لإشغال كل من إسرائيل والولايات المتحدة في إشارة الى أن طهران قادرة على إشغال تل ابيب وواشنطن في حرب استنزاف عبر وكلائها في المنطقة والتلويح تارة أخرى بإغلاق المضائق التي تمر بها أكثر من ٦٠٪ من التجارة العالمية لممارسة المزيد من الضغط على دول الخليج العربية بعدم توفير أي دعم للولايات المتحدة او للناتو في الصراع الجاري حالياً بين إسرائيل وقطاع غزة وفي ذات الوقت تحذير الغرب من أن شتاءه سيكون قاسياً هذه المرة في ظل إغلاق المضائق ما يعني تعطل الملاحة الدولية، وضعف إمدادات الوقود وشح الأمن الغذائي العالمي وارتفاع معدلات التضخم ما يؤثر على شريحة كبيرة في الغرب قد تطيح بحكوماتها خاصة وأن هناك اكثر من ٧٠ دولة في العالم منها ١٥ دولة أوروبية وأميركية ستشهد انتخابات برلمانية ستؤثر على ماهية حكوماتها.

لقد وصلت مشاعر العداء للولايات المتحدة في الشارع العربي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣. وعلى الرغم من حرص حلفاء واشنطن العرب منذ فترة طويلة على عودة القوات الأميركية للمنطقة للوقوف في ظل تهديدات إيران، إلا أن الضوء الأخضر الذي منح لإسرائيل قد منح الصين وروسيا فرصاً أكثر في الشرق الأوسط. ويشكل هذا بالفعل التحدي الأكبر للمصالح الأميركية في المنطقة منذ العام ٢٠١١.

ويشير بعض المراقبين إلى أن جذور هذا الاضطراب تكمن في الجهود التي بذلتها واشنطن على مدى عقد من الزمن "للتحول" بعيداً عن الشرق الأوسط وتحويل الالتزامات العسكرية الأميركية نحو آسيا. ويقولون إن فراغ السلطة الذي خلقه هذا الأمر مهد الطريق للفوضى الحالية. ويبدو أن الإدارة الأميركية ذاتها تصدق هذا الاستنتاج، وتستخدمه كأساس لإعادة المزيد من القوات العسكرية إلى الشرق الأوسط.

لكن هناك تحفظات من عدد من الخبراء بشأن انتشار القوات الاميركية في الشرق الأوسط مجدداً. أولاً، كان من المفترض أن يكون الانتشار محدوداً للغاية من حيث النطاق والحجم. ثانياً، إن تعزيز بايدن للقوات والأسلحة الأميركية منذ ٧ اكتوبر ليس هو ما تحتاجه هذه المنطقة المعسكرة بالفعل. وبعيداً عن كونه عامل استقرار، فإن هذا الرد قد يؤدي إلى تصعيد نحو حرب أوسع نطاقاً ويوقع الولايات المتحدة في التزامات مفتوحة، في وقت تحتاج فيه آسيا إلى الموارد العسكرية الأميركية أكثر من أي جزء من العالم.

فقد زاد عديد القوات الأميركية في جميع أنحاء الشرق الأوسط في العام الماضي ليصل إلى إجمالي ٤٥ ألف جندي، مدعومين بالطائرات والسفن الحربية. وفي أعقاب ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، عزز بايدن هذا الوجود بإضافة مجموعتين من حاملات الطائرات، وغواصة تعمل بالطاقة النووية من طراز أوهايو، والمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة، إلى جانب الآلاف من الأفراد العسكريين الأميركيين. والهدف المعلن هو طمأنة الحلفاء الذين يواجهون الاستفزازات الإيرانية ومنع الصراع الحالي من التوسع. لكن من المرجح أن يؤدي إرسال المزيد من القوات إلى خلق مخاطر تصعيد جديدة بدلاً من ذلك.

إن الوجود العسكري الأميركي الكبير والدائم على ما يبدو يمنح طهران مبرراً لمضاعفة تعزيزها العسكري وتعزيز قدرات وكلائها، مما يزيد من احتمالات العنف في المنطقة. فمنذ ٧ أكتوبر، زادت الهجمات التي يشنها وكلاء إيران في المنطقة على القوات الأميركية في العراق وسوريا. وقد امتدت تلك الهجمات إلى البحر الأحمر بهجمات على الشحن التجاري. وما هو متوقع في العام ٢٠٢٤، أن تتصاعد تلك المناوشات والاشتباكات لتخرج عن نطاق السيطرة.

ويرى أحد الخبراء العسكريين والأمنيين أن إرسال المزيد من القوات العسكرية الأميركية إلى الشرق الأوسط ينطوي أيضا على خطر توريط واشنطن في توفير الأمن بشكل مفتوح للحلفاء الإقليميين في وقت لا بد فيه من التعاطي مع الواقع بأدوات سياسية. وترى تلك الأوساط إن التواجد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط يترك واشنطن غير مستعدة للأزمات المستقبلية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث المنافسة الأميركية الصينية. عمليات انتشار القوات الأميركية في الشرق الأوسط ستؤدي إلى استنزاف العسكريين الأميركيين وتحويل الاستثمارات اللازمة لردع بكين. فأنظمة الدفاع الجوي الأميركية التي تم نشرها مؤخراً في الشرق الأوسط لن تكون متاحة في آسيا للدفاع ضد التهديد الصاروخي الصيني.

ما يخفيه العام ٢٠٢٤ وفق رؤية عدد من الخبراء الأمنيين والاستراتيجيين، ينطوي على تهديدات حقيقية للأساطيل الأميركية التي تجوب البحار وخاصة في البحر الأحمر نظراً للتقنيات الحديثة التي توافرت لدى الحوثيين وغيرهم بحرًا وجواً وبراً ما قد يؤثر على مكانة واشنطن عالمياً في حال استهداف سفنها وطائراتها التي تراهن تلك التنظيمات على زعزعة ثقة العالم بتلك الترسانة ما يؤثر على النفوذ الأميركي السياسي العالمي بل وعلى مكانتها كقوة عالمية.

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