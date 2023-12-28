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إسرائيل تشن هجوما جويا استباقيا بجنوب لبنان

12/28/2023 2:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات على عدة بلدات لبنانية بينها بلدة عيتا الشعب".

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "الطيران الاستطلاعي المعادي حلق طيلة الليل الفائت، وحتى ساعات الصباح الأولى، فوق منطقة صور والساحل البحري وفوق الخط الأزرق المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة، مترافقا مع إطلاق القنابل المضيئة".

كما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شن هجوما استباقيا جنوب لبنان واستهدف بنية تحتية لحزب الله، في حين لم يعلق الحزب أو يرد على القصف حتى الآن.

ولاحقا اعترضت الدفاعات الجوية الإسرائيلية صاروخين في سماء مدينة عكا القديمة أطلقا من جنوب لبنان، وسط دوي انفجارات.


فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيّرة أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

وكان عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس قال، أمس الأربعاء، إنه في حال لم تعمل حكومة لبنان على وقف هجمات "حزب الله" عبر الحدود، فإن الجيش الإسرائيلي سيجبره على ذلك.

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