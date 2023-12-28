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كوهين: لن نعيد سفيرنا إلى تركيا طالما بقي أردوغان رئيسا لها

12/28/2023 2:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إنه لا مجال لإعادة سفيرنا إلى تركيا طالما بقي رجب طيب أردوغان رئيسا لها.

وأمس الأربعاء، قال أردوغان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يختلف عن الزعيم الألماني أدولف هتلر، مقارنا بين الهجمات التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة بمعاملة النازيين لليهود. (الجزيرة نت)

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