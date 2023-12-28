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حصيلة جديدة لضحايا عدوان الاحتلال على غزة

12/28/2023 2:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 21 ألفا و320 شهيدا، و55 ألفا و603 مصابين.

وأضاف القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 104 سيارات إسعاف و142 مؤسسة صحية في قطاع غزة، مطالبا المؤسسات الدولية بالتدخل من أجل إعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي. (الجزيرة نت)

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