إيران: واشنطن أبلغتنا بأنها لا تريد توسيع الحرب في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد
اللهيان إن "واشنطن أرسلت رسائل لطهران بأنها لا تريد توسيع الحرب
الإسرائيلية على غزة، وكان ردنا بأننا لسنا من يوسعها، بل أنتم".
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم
الـ83، في حين تخوض المقاومة وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام- الجناح العسكري
لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) معارك ضارية ضد جيش الاحتلال في مخيم البريج
ومحور التفاح وخان يونس، وغيرها من المناطق. (الجزيرة نت)
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