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إيران: واشنطن أبلغتنا بأنها لا تريد توسيع الحرب في غزة

12/28/2023 2:22:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن "واشنطن أرسلت رسائل لطهران بأنها لا تريد توسيع الحرب الإسرائيلية على غزة، وكان ردنا بأننا لسنا من يوسعها، بل أنتم".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ83، في حين تخوض المقاومة وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) معارك ضارية ضد جيش الاحتلال في مخيم البريج ومحور التفاح وخان يونس، وغيرها من المناطق. (الجزيرة نت)

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